Was die Spatzen bereits von den Dächern pfiffen - siehe HIER -, ist nun offiziell:wechselt nach nur einem halben Jahr beim RZ Pellets WAC zum französischen Erstligisten. Der 22-jährige Ivorer schloss sich erst im Sommer 2023 vom israelischen Zweitligisten Hapoel Rishon le Zion dem Wolfsrudel an und wusste auf Anhieb zu überzeugen. Insgesamt absolvierte der Angreifer 17 Spiele für die Kärntner, in denen er acht Tore erzielte und vier Vorlagen lieferte. Medienberichten zufolge winkt dem WAC eine Rekordablösesumme von. Siehe auch: Transferliste