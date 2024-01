Am Donnerstag bezog die WSG Tirol ihr Teamquartier für das zehntätige Trainingslager - präsentiert von Leckotech Mess- und Ortungstechnik GmbH - an der türkischen Riviera, am heutigen Samstag stand das erste Testspiel auf Naturrasen am Programm. Gegen den FC Koper, derzeit auf Rang 3 der slowenischen Prva Liga, kassierte der ADMIRAL Bundesliga-Vorletzte nach 90 Spielminuten eine 1:2-Niederlage. Siehe auch Testspiel-Übersicht der BL-Klubs.

Echauffierte sich über den Chancen-Wucher, den sein Team im Probegalopp gegen den FC Koper betrieb: WSG Tirol-Trainer Thomas Silberberger.

"Bekommen innerhalb von fünf Minuten zwei blöde Gegentore"

Den Anschlusstreffer für die Wattener, die nach einem Doppelschlag binnen sechs Minuten vor der Pause mit 0:2 zurücklagen, erzielte der 29-jährige Wiener, Osarenren Okungbowa, "Berufsbild Innenverteidiger".

Auf den Kapitän Felix Bacher & Co. warten nun intensive Trainingstage in Side, ehe am kommenden Freitag der letzte Probegalopp der Wintervorbereitung gegen den FK Borac Banja Luka ansteht. Am nächsten Samstag geht es für den Tiroler Tross dann zurück von Antalya ins "Heilige Land".

Thomas Silberberger (WSG Cheftrainer): "Ein Spiel, das man nicht verlieren darf. Wir hatten das Spiel im Griff und haben wenig zugelassen. Selber hatten wir eine Phase mit drei Torchancen in kürzester Zeit. Dann bekommen wir innerhalb fünf Minuten zwei blöde Gegentore.

In der zweiten Halbzeit haben wir durchgewechselt und den Anschlusstreffer erzielt. Danach hatten wir erneut drei Topchancen auf den Ausgleich, den der gegnerische Torhüter aber mit Glanzparaden verhinderte. Am Ende des Tages stehen wir mit leeren Händen da."

Testspiel WSG Tirol – FC Koper 1:2 (0:2)

Samstag, 27. Jänner 2024; 14 Uhr (MEZ); Miracle Otel Futbol Kompleksi, Antalya

Tore: 1:2 Okungbowa (56‘); 0:1 Ticic (32‘), 0:2 Jelenic (37‘)



WSG Tirol: Stejskal (65‘ Ozegovic) – Sulzbacher (65‘ Ranacher) – Bacher (70‘ Jaunegg) – Okungbowa (70‘ Štumberger) – Schulz (70‘ Geris) – Müller (60‘ Naschberger) – Blume (70‘ Tomic) – Taferner (60‘ Ogrinec) – Škrbo (70‘ Vötter) – Diarra (70‘ Forst) – Prelec (60‘ Buksa). Trainer: Thomas Silberberger.

