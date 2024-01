Bevor in zwei Wochen beim LASK das Pflichtspieljahr und die "heiße Phase" im Zuge der "Mission Meistergruppe" eröffnet wird (Sonntag, 11. Februar, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), bezog der Tabellenfünfte SK Austria Klagenfurt am heutigen Samstag das Winter-Quartier im kroatischen Šibenik. In Dalmatien bereiten sich die Violetten auf den weiteren Verlauf der Saison 2023/24 in der ADMIRAL Bundesliga vor. Im Amadria Park Hotel Ivan stehen an der Adriaküste auf "echtem Rasen" acht intensive Trainingstage an.

Hereinspaziert... In Šibenik wartet auf den Tross des ADMIRAL Bundesliga-Fünften aus Waidmannsdorf ein intensives Programm.

"Voraussetzungen schaffen, um bereit zu sein, wenn es im Wettkampf wieder ernst wird"

„Wir werden hart arbeiten. Es geht darum, in den Rhythmus zu finden und körperlich die Voraussetzungen zu schaffen, um bereit zu sein, wenn es im Wettkampf wieder ernst wird. Vor uns liegen Herausforderungen, die wollen mir annehmen und das geht nur, wenn wir zu 100 Prozent fit sind. Natürlich wollen wir die gemeinsame Zeit auch nutzen, um den Teamgeist weiter zu stärken und noch enger zusammenzurücken“, blickt Chefcoach Peter Pacult voraus.

Als der Bus am Morgen in Waidmannsdorf startete, waren 23 Profis an Bord. Lediglich Bego Kujrakovic fehlt in Kroatien und setzt seine Reha-Phase nach Knie-OP in Kärnten fort. Kosmas Gkezos, der in den bisherigen vier Testspielen gegen NK Domžale (3:2), den ASK Klagenfurt (5:4), NK Bravo (1:1) und Sturm Graz II (3:1) noch nicht eingesetzt wurde, soll wieder einsteigen, Simon Straudi und Jonas Arweiler reisen Montag nach und werden Lauftraining absolvieren.

"...freuen uns extrem auf echten Rasen"

Nachdem die Violetten in den vergangenen drei Wochen im Sportpark oder im Kaiser-Arnulf-Sportzentrum in Moosburg überwiegend am Kunstrasen trainiert hatten, steht man in Šibenik nun wieder auf Naturgrün. „In Moosburg hatten wir recht gute Bedingungen, aber natürlich freuen wir uns extrem auf echten Rasen. Das ist einfach nicht zu ersetzen“, betont Kapitän Thorsten Mahrer. Eine Meinung, der sich alle seine Kollegen anschließen dürften.

Neben den Übungseinheiten wurden auch ein Testspiel gegen Partnerklub HNK Šibenik am Dienstag (15.30 Uhr) sowie ein Blitzturnier am 3. Februar vereinbart, bei dem das Pacult-Team über 2 x 30 Minuten erneut auf den kroatischen Zweitliga-Zweiten (13 Uhr) und den bosnischen Double-Gewinner Zrinjski Mostar (14.30 Uhr) trifft. Im Anschluss geht’s dann zurück in die Kärntner Landeshauptstadt.

Bedingungen, die zum Verweilen einladen... Doch die Klagenfurter Austria ist nicht nach Kroatien gereist, um Urlaub zu machen, sondern um sich auf das Frühjahr in der ADMIRAL Bundesliga vorzubereiten.

Zwei Testspieler "schnuppern" bei den Kärntnern rein

Nach der Ankunft und dem Mittagessen fand um 15.30 Uhr bereits das erste Training an der Adriaküste statt, an dem bis auf Straudi alle Profis teilnahmen. Zum Wochenstart werden dann zwei Gastspieler vom deutschen Partnerklub FC Viktoria 1889 Berlin bei den Violetten hineinschnuppern: Defensiv-Allrounder Jonas Kühn (21) und Flügelstürmer Julien Damelang (20) werden bis Mittwoch mitmischen.

