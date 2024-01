Der Transfers von FK Austria Wien-Mittelfeld-Motor Matthias Braunöder zu Como 1907 ist erst wenige Stunden alt, schon wird ein weiterer Youngster des nunmehr ADMIRAL Bundesliga-Achten von einem Zweitligisten vom "Stiefel" umgarnt: Romeo Vucic. Das 20-jährige Mittelstürmer-Talent (geb.: 30.01.2003) sei laut Peter Linden im Zuge des im Sommer auslaufenden Veilchen-Vertrages konkret ein Thema beim aktuell Tabellenzwölften der Serie B, dem SSC Bari. Siehe auch: Transferliste.

Entstammt der Talentschmiede der Wiener Austria und könnte die Veilchen im Sommer nun unter Umständen ablösefrei verlassen: Top-Talent Romeo Vucic (l.), hier im Duell mit SK Sturm Graz-Abwehrchef Gregory Wüthrich am 10. April 2022.

Kommt Veilchen ein "Eigengewächs" im Sommer abhanden?

Der 1,88 Meter große Angreifer war im Sommer 2014 in den Anfängen seines Werdeganges von der Jugend des SK Rapid zum Stadtrivalen gewechselt, durchlief hernach die komplette Jugendabteilung der Violetten und schaffte schließlich den Sprung zu den Young Violets sowie nun auch in die Beletage. Im Herbst brachte es der 20-Jährige, der über italienische Wurzeln verfügt, auf sieben Bundesliga-Kurzauftritte mit einer Gesamteinsatzzeit von 105 Minuten.

Außerdem gehörte der Jungspund, dessen Vater Novak Vucic, aktuell Cheftrainer bei USC Markersdorf in der 2. Klasse Traisental in Niederösterreich, ist, im Herbst auch Kooperationsverein SV Stripfing in der ADMIRAL 2. Liga an.

Seine Qualitäten im Angriffsspiel durfte der gebürtige Wiener auch im Nachwuchsnationalteam bereits unter Beweis stellen, kam in der U15 zu sieben Einsätzen (zwei Tore), in der U16 zu weiteren vier Auftritten (ein Treffer) sowie zu drei Schauläufen im U21-Team-Dress des ÖFB.

Sollte der Vertrag in Wien Favoriten nicht vorzeitig verlängert werden, wäre Romeo Vucic im Sommer für den SSC Bari sowie für andere Interessenten ablösefrei zu haben. Sein Marktwert laut transfermarkt.at beträgt aktuell rund 400.000 Euro.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL