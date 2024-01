In seinem vierten Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison kassierte der ADMIRAL Bundesliga-Tabellenneunte FC Blau-Weiß Linz heute seine erste Niederlage - siehe auch HIER. Im Trainingscamp in Side/Antalya ging der BL-Aufsteiger zwar gegen den 14-fachen polnischen Meister Górnik Zabrze zwei Mal in Führung, um im Finish mit 2:3 (1:0) zu verlieren. Siehe auch Testspiel-Übersicht. Cheftrainer Gerald Scheiblehner gab 23 Akteuren Einsatzzeiten und zeigte sich mit der Leistung sowie dem Trainingslager, das morgen endet, sehr zufrieden, wie der 46-jährige Linzer im exklusiven Ligaportal-Gespräch verriet.

Lief weitestgehend alles nach Plan bisher in der Vorbereitung und insbesondere im türkischen Trainingscamp für Cheftrainer Gerald Scheiblehner und die Blau-Weißen.

"Haben sehr reife, konzentrierte und disziplinierte Leistung gebracht"

FC Blau-Weiß Linz-Cheftrainer Gerald Scheiblehner über...

...das heutige Spiel gegen Górnik Zabrze: "Mit der Leistung sind wir heute wirklich sehr zufrieden. Wir haben fast über das gesamte Spiel eine sehr reife, konzentrierte und disziplinierte Leistung gebracht. und auch verdient zur Halbzeit geführt.

Durch zwei unnötige Elfmetergeschenke haben wir dann zwei Gegentore bekommen. Wobei wir nach dem 1:1 durch Ibrahimi postwendend wieder geschafft haben, um 2:1 in Führung zu gehen. Am Ende des Spiels haben wir dann durch eine Standardsituation noch 2:3 verloren.

Das Ergebnis darf man in dem Fall nicht überbewerten, weil unser Kevin Radulovic ein sehr junger Torhüter ist und heute einfach ein paar Fehler gemacht hat, die junge Spieler halt mal machen. Es ist ihm aber keiner böse, auch wenn es unmittelbar nach dem Spiel etwas ärgerlich war, weil wir uns für eine sehr gute Leistung mit dem Ergebnis nicht belohnt haben."

"Wir haben alle Spieler fit, was nach Trainingslager schon sehr speziell und sehr, sehr positiv ist"

...das Trainingslager in Side/Antalya: "Insgesamt war das Trainingslager unter Top-Bedingungen. Sehr, sehr wichtig für uns. Ich denke, dass wir viele Dinge weiter entwickeln konnten. Erfreulich auch, dass Ronivaldo heute erstmals nach seiner Verletzung wieder 20 Minuten auf dem Platz gestanden ist. Wir haben alle Spieler fit, was nach einem Trainingslager schon sehr speziell und sehr, sehr positiv ist.

Es war eine tolle Woche. Wir fahren jetzt mit einem guten Gefühl nach Hause und bereiten uns dann eine Woche vor. Wir haben dann noch ein Testspiel gegen die Vienna. Ich denke, dass wir dann wieder mit einem guten Gefühl in die Meisterschaft starten können und versuchen werden, dass wir an die Leistungen im Herbst anschließen."

Das Gespräch führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at