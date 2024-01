Nach dem Prolog mit einem Lauf an der Promenade des Amadria Park Hotel Ivan ging es für den ADMIRAL Bundesliga-Tabellenfünften SK Austria Klagenfurt im einwöchigen Trainingscamp in Šibenik/Kroatien am Sonntag in die Vollen: Chefcoach Peter Pacult hatte für sein Team eine Doppelschicht angesetzt. Um 9.30 Uhr und 15.30 Uhr ging es im Stadion Šubićevac, dem Hauptplatz von HNK Šibenik, ran. 25 Spieler waren dabei, Kosmas Gkezos mischte ebenso mit wie Jonas Kühn und Julien Damelang, die Trainingsgäste vom FC Viktoria 1889 Berlin. Siehe auch Übersicht der Vorbereitung aller 12 BL-Klubs inkl. Testspiele.

Auch im dritten Frühjahr nach dem ADMIRAL Bundesliga-Aufstieg im Sommer 2021 soll für Austria Klagenfurt der Himmel wieder "violett leuchten". Der Countdown für die "Mission Meistergruppe" läuft. In den verbleibenden fünf Partien im Grunddurchgang wollen die Kärntner ihren Platz unter den Top-6 verteidigen.

"Wollen diese Woche körperlich an Grenzen gehen"

Cheftrainer Peter Pacult: „Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dann müssen wir im Frühjahr die Mannschaft sein, die wir in den letzten 2,5 Jahren waren. Ein Team, das körperlich bereit ist, das zusammensteht, in dem einer für den anderen da ist. Wir wollen in dieser Woche den Grundstein dafür legen, körperlich an die Grenzen gehen und konzentriert arbeiten."

Am Sonntagvormittag standen Spielformen am Programm: Fünf gegen zwei, später dann sechs gegen sechs und zum Abschluss elf gegen elf. In der zweiten Einheit am Nachmittag rückten Passübungen in den Fokus. Der Trainer forderte Schnelligkeit und vor allem Genauigkeit an der Kugel ein, trieb seine Violetten immer wieder lautstark an. Zum Abschluss gab es ein Turnier mit vier Mannschaften auf engem Raum.

Freut sich auf sein Pflichtspiel-Comeback: Christopher Cvetko, hier im August des Vorjahres im Kärntner Derby gegen den WAC.

„Es liegen schwere Aufgaben vor uns, aber ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können“

„Wir sind nach Kroatien gekommen, um intensiv zu arbeiten und uns bestmöglich auf den zweiten Teil der Saison vorzubereiten. Wir haben uns ein Ziel gesetzt und werden uns darauf einschwören, dass wir in den verbleibenden fünf Spielen im Grunddurchgang die nötigen Punkte holen. Es liegen schwere Aufgaben vor uns, aber ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können“, sagt Mittelfeld-Antreiber Christopher Cvetko.

Zum Wochenbeginn erhält der Austria-Tross doppelten Zuwachs: Dann sollen Defensiv-Allrounder Simon Straudi und Angreifer Jonas Arweiler in Dalmatien eintreffen. Beide befinden sich in der finalen Reha-Phase, werden aber in Šibenik noch nicht ins Teamtraining einsteigen, sondern Lauf- und Krafteinheiten unter der Regie von Athletik-Coach Bernhard Sussitz absolvieren.

Seit Sonntag befinden sich auch die Geschäftsführer Peer Jaekel und Günther Gorenzel im Winter-Quartier der Waidmannsdorfer, die sich am Abend mit ihren Kollegen von HNK Šibenik und Viktoria 1889 Berlin sowie Gesellschafter Zeljko Karajica von der SEH Sports & Entertainment Holding zum Austausch trafen. Im Verlauf der Woche wird es auch einen Workshop mit den Trainern geben.

Gegner-Beobachtung via TV vom Trainingscamp aus

Am kommenden Freitag, den 2. Februar, können Kapitän Thorsten Mahrer & Co. dann den ersten Gegner in der Meisterschaft im Jahre 2024, den LASK (Topspiel, Runde 18, Sonntag, 11.02., 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), vom kroatischen Trainingscamp vom "Sessel aus studieren" bzw. beobachten. Wenn die Linzer in der ersten Pflichtpartie aller österreichischen Klubs zum Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinal-Auftakt Serienmeister FC Red Bull Salzburg empfängt (18 Uhr, Raiffeisen Arena Linz, Ligaportal-LIVETICKER).

