Neben den Roten Bullen aus der Mozartstadt soll auch der deutsche Bundesligist SG Eintracht Frankfurt, der mit dem Adler, am Rechtsfuß interessiert sein und an einer Verpflichtung des Franzosen noch in diesem Winter.

Mit Samson Baidoo (Syndesmoseriss im Sprunggelenk) fehlt bereits ein Innenverteidiger verletzt, dazu wurde Kamil Piatkowski bis Saisonende an Granada verliehen. Und Oumar Solét, der nach seiner Oberschenkelverletzung vor der Winterpause nunmehr vor dem Pflichtpartie-Comeback steht, gilt seit Wochen als "heiße Salzburger Aktie" auf dem Transfermarkt - wir berichteten.

Als weiterer Innenverteidiger-Kandidat per Winter-Neuzugang beim FC Red Bull Salzburg wird Medienberichten zufolge auch der 22-jährige Wiener Flavius Daniliuc gehandelt. Der ÖFB-Team-Innenverteidiger (ein Länderspieleinsatz) ist aktuell bis 30. Juni 2026 beim italienischen US Salernitana 1919 unter Vertrag.

Der im Nachwuchs vom SK Rapid, Real Madrid und FC Bayern ausgebildete 1,88 Meter-Mann absolvierte für den Tabellen-20. um Cheftrainer Filippo Inzaghi in dieser Saison 13 Einsätze in der Serie A. Sein Bruder Daniel-Edward Daniliuc ist beim ADMIRAL 2. Ligisten SV Lafnitz.

Flavius Daniliuc soll nun leihweise kommen. Beim Spiel am Montagabend gegen die AS Roma steht er noch im Aufgebot des Tabellenletzten der Serie A.

⚪️🔴🇦🇹 EXCL: RB Salzburg are closing in on deal to sign Flavius Daniliuc on loan from Salernitana.



Austrian centre back was priority target for RB Salzburg, deal now almost done. pic.twitter.com/gCGzUrKyNH