In seiner Jugend gehörte er mit FC Admira Wacker, SK Rapid und FC Liefering bereits einigen österreichischen Vereinen an, ehe der heute 22-jährige Innenverteidiger Flavius Daniliuc (geb.: 27.04.2001 in Wien) bei Real Madrid und der U19 des FC Bayern München anheuerte. Nach einem Engagement bei OGC Nizza verschlug es den ÖFB-Teamspieler im August 2022 folglich zu US Salernitana (zu Deutsch: Salerno) in die Serie A, von wo aus nun eine Rückkehr nach Österreich zu ADMIRAL Bundesliga-Serienmeister FC Red Bull Salzburg im Raum steht. Siehe auch: Transferliste.

Am 16. September des Vorjahres lieferten sich die Struber-Schützlinge in Graz-Liebenau mit dem SK Sturm einen wahren Showdown, der zur Frühjahrseinkehr 2024 seinen "zweiten Akt" bekommt (Freitag, 9. Februar, 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER)... Mit neuer Verstärkung für die Innenverteidigung der Roten Bullen?

Mündet der Weg über die Ligue 1 und die Serie A in die ADMIRAL Bundesliga?

Der 1,88 Meter große Abwehrhüne brachte es im bisherigen Saisonverlauf in der Serie A auf 13 Einsätze. Bei den Roten Bullen hat sich indes, insbesondere nach der Verletzungshistorie von Samson Baidoo, eine Vakanz in der Innenverteidigung aufgetan, die laut Transfer-Guru Fabrizio Romano mit dem laut transfermarkt.at sieben Millionen Euro schweren ÖFB-Teamspieler (Debüt und bislang einziger Auftritt am 27. März 2023 über 45 Minuten im EM-Qualifikationsspiel gegen Estland) aus der Welt geschafft werden könnte.

Der Karrieredurchbruch gelang Flavius Daniliuc im Zuge seines Engagements in der Ligue 1 bei OGC Nizza, wo er in seiner zweijährigen Schaffenszeit zu einer unentbehrlichen Stammkraft avanciert ist. Kommt der 22-Jährige nun aus "Bella Italia" heim nach Österreich?

⚪️🔴🇦🇹 EXCL: RB Salzburg are closing in on deal to sign Flavius Daniliuc on loan from Salernitana.



Austrian centre back was priority target for RB Salzburg, deal now almost done. pic.twitter.com/gCGzUrKyNH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty