50 Tage nach dem letzten Pflichtspiel im vergangenen Herbst nehmen beide Mannschaften die Frühjahrssaison 2024 in Angriff. Im Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups am kommenden Freitag (18.00 Uhr, wie gewohnt im LIGAPORTAL-LIVETICKER) trifft der LASK auf RB Salzburg und die Linzer peilen in der heimischen Raiffeisen Arena den Halbfinal-Einzug an.

Die Linzer spielen bisher nicht nur eine durchaus starke Meisterschaft, sie sind auch im Cup-Bewerb gut unterwegs und in den ersten drei Runden noch ohne Gegentreffer. Der Sprung ins Viertelfinale gelang mit einem Elfmeterschießen beim Zweitligisten Kapfenberger SV.

Auch für die Roten Bullen, die in drei Runden bisher nur ein Gegentor erhalten haben, war es ein Erfolg nach Elfern beim TSV Hartberg, der zum Aufstieg in die nächste Runde führte.

Generell waren die Duelle des FC Red Bull Salzburg mit dem LASK zuletzt sehr eng, wie ein Blick auf die vergangenen vier Meisterschaftsmatches im Jahr 2023 zeigt: 2:0 im März, 0:0 im April, 1:0 im Mai und 0:1 im Oktober.

Das letzte Aufeinandertreffen im UNIQA ÖFB Cup ging mit 3:1 an die Roten Bullen.

Statements

LASK-Cheftrainer Thomas Sageder zum Spiel:

„Wir blicken dem ersten Spiel im neuen Jahr mit großer Vorfreude entgegen. Die Favoritenrolle liegt natürlich bei Salzburg, nichtsdestotrotz werden wir mit unseren Fans im Rücken alles daransetzen, in die nächste Runde einzuziehen. Wir wissen um die Stärken des Gegners. Wenn es uns gelingt, darauf die richtigen Antworten zu finden und eine Topleistung auf den Platz zu bringen, ist auch in diesem Spiel etwas möglich.“

RBS-Coach Gerhard Struber kennt die Anforderungen in diesem Cup-Topspiel: „Wir haben die letzten Wochen nutzen können, um bei unseren Grundprinzipien die nächsten Schritte zu machen. Wir gehen also gut vorbereitet in dieses Match, und es herrscht große Vorfreude darauf. Wir wissen aber auch, dass der LASK sich in den letzten Monaten entwickelt hat und in Österreich mit zu den besten Teams gehört. Und deshalb ist es uns bewußt, dass wir am Freitagabend sowohl technisch-taktisch sowie von unserer Grundeinstellung her alles unternehmen müssen, um ins Halbfinale zu kommen.“

Auch Ex-LASK-Goalie Alexander Schlager, der morgen seinen 28. Geburtstag feiert, fiebert dem Spiel entgegen: „Ich freue mich auf diese Partie auch deshalb, weil es für mich etwas Besonderes ist, beim LASK zu spielen. Ich hatte ja sechs fantastische Jahre dort. Das 0:1 im Herbst in der Meisterschaft hat mir natürlich nicht geschmeckt, das möchten wir ausbessern und alles reinhauen, um dann mit dem Halbfinale im Gepäck wieder nach Salzburg zurückzufahren.“

Foto: RBS