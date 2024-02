Am 22. Jänner 2006 wurde Leon Grgic in Bruck an der Mur geboren, fast exakt 18 Jahre später wird der 1,89 Meter große Mittelstürmer des SK Sturm Graz laut Journalist Lorenzo Lepore unter anderem mit einem Interesse des kroatischen Erstligisten Dinamo Zagreb in Verbindung gebracht. Der beidbeinige Offensiv-Youngster durchlief die gesamte Ausbildung in der Akademie der "Blackies" und gehört bereits seit Jahren auch dem österreichischen Nachwuchsnationalteam an. Kommt den Steirern der nächste Jungspund aus der eigenen Talentschmiede abhanden?

"Jungblackie" schnupperte bereits "Höhenluft"

In der heurigen Herbstsaison brachte es der Angreifer auf zehn Einsätze bei den "Jungblackies" in der ADMIRAL 2. Liga (insgesamt 700 Einsatzminuten mit zwei Torerfolgen). Dazu kam das Debüt in der UEFA Europa League (drei Spielminuten) und ein Einsatz im UNIQA ÖFB Cup (26 Minuten). Auch im Winter-Trainingslager durfte der 18-Jährige kürzlich mitmischen, gelang ihm dabei gar ein Treffer.

Laut transfermarkt.at beläuft sich sein Marktwert augenblicklich auf rund 150.000 Euro. Sein Kontrakt in der Steiermark läuft noch bis Sommer 2025, beinhalte laut Posting des italienischen Journalisten jedoch eine Ausstiegsklausel nach der heurigen Saison. Zudem sei die Interessentenliste auch mit weiteren, namhaften europäischen Klubs gespickt.

Leon Grgic 🇦🇹 | Update 🌀



🔹He's the second youngest player for #SturmGraz in #EuropaLeague ever, scored two goals v #Galatasaray in pre-season. Also scored in the last game

🔹He has a release clause in summer.

🔹He has attracted the interest of #DinamoZagreb and multiple clubs… pic.twitter.com/re5AwgX2st — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) January 30, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL