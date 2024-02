Die Zeichen standen auf Abschied, doch nun ist der Weggang von Maximilian Entrup zum deutschen Zweitligisten Holstein Kiel laut Bericht der Kleinen Zeitung geplatzt. Obwohl am heutigen Mittwochnachmittag das Testspiel gegen NK Bravo mit 0:1 verloren ging, gab es am Ende des Tages Grund zur Freude bei der Anhängerschaft des TSV Egger Glas Hartberg, zumal der Topscorer, der im Liga-Betrieb im Herbst acht Mal "ins Schwarze" traf, auch im Frühjahr in der Montur des ADMIRAL Bundesliga-Vierten auflaufen wird.

Geht im Frühjahr weiterhin für den TSV Egger Glas Hartberg auf Tore- und Punktejagd: "Spätzünder" Maximilian Entrup.

Keine Einigung erzielt - Transfer geplatzt

Nachdem das erste Angebot von Holstein Kiel nur für ein "müdes Lächeln" bei den Verantwortlichen in der Oststeiermark gesorgt hatte, sei vom Zweitliga-Zweiten aus Deutschland nochmals nachgebessert worden, doch habe man keine "Gesamtlösung gefunden, mit der alle Parteien zufriedengestellt gewesen wären", wird Obmann Erich Korherr zitiert.

Weitere Angebote für den Offensivakteur, der im Sommer aus der Regionalliga Ost aus Marchfeld zum TSV Hartberg gekommen war, würden nicht vorliegen. Ein mögliches Interesse von Klubs auf der "Insel" stand ja immer wieder im Raum.

