In Linz beginnt´s...zum zweiten Mal in dieser Saison! Nachdem der LASK die ADMIRAL Bundesliga-50.-Jubiläums-Spielzeit 2023/24 im vergangenen Sommer in der Raiffeisen Arena gegen den SK Rapid (1:1) eröffnet hat, folgt nun auch der Neujahrs-Pflichtspielauftakt 2024 an gleicher Wirkungsstätte. Nach dem Rekordmeister ist diesmal der Serienmeister zu Gast. Im ersten Match des Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinales. Der geschätzte Ligaportal-Bundesliga-Experte Gerald Baumgartner, UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber und mit einem Regionalligisten (FC Pasching) Cup-Sensationssieger 2013, tippt die vier Cup-Duelle wie folgt:

Alexander Schlager, der gebürtige Salzburger wird heute 28 Jahre, trifft Freitagabend mit RB Salzburg erstmals in Linz auf seinen Ex-Klub, für den der ÖFB-Teamtorhüter von 2017 - 2023 in sechs Jahren 213 Pflichtpartien absolvierte. Die bisherige Saison-Duell-Bilanz spricht für die Athletiker, die in der Meisterschaft am 21. Oktober einen 1:0-Coup in der Mozartstadt feierten. Die Roten Bullen kommen also mit Revanchegelüsten und bis Mitte März übrigens gesamt drei Mal nach Linz. Morgen im Cup auf die Gugl, in BL-Runde 19 (Sa., 17.02., 17 Uhr) zum FC Blau-Weiß an den Donaupark und am So., 10. März, in der Liga wieder zum LASK.

"Begegnung hat schon fast Final-Charakter"

LASK vs. FC Red Bull Salzburg; Tipp: 1:2.

Für mich hat diese Begegnung im Viertelfinale des Uniqa-ÖFB-Cup schon fast Final-Charakter. Der Dritte der heimischen Admiral Bundesliga, LASK, fordert den derzeitigen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg zum Auftakt in das Frühjahr 2024.

Die Linzer kommen mit viel Selbstvertrauen aus der Winterpause. Zwei Siege und ein Unentschieden sind die Ausbeute der Oberösterreicher aus den letzten drei Herbstrunden-Partien.. Ebenso wie Kontrahent Salzburg erreichten die Schwarz-Weißen das Cup-Viertelfinale nach 120 Minuten (0:0) mit viele Mühe erst im Elfmeterschießen, indem man sich mit 6:5 gegen aufopfernd kämpfende Kapfenberger auswärts beim Zweitligisten knapp durchsetzte.

Der FC Red Bull Salzburg gewann die letzten drei Spiele im Herbst in der Admiral Bundesliga und setzte sich im ÖFB-Cup nach 1:1 in der regulären Spielzeit knapp mit 4:5 im Elfmeterschiessen gegen den TSV Hartberg und ebenfalls auswärts in der Steiermark durch. Die Tore in den 120 Minuten erzielten Maximilian Entrup (1:0, TSV) und Petar Ratkov (1:1, RBS).

Ausschlaggebend wird morgen Abend sein, wie beide Teams aus der Winterpause kommen. Die Tagesform wird meiner Meinung nach entscheiden. Ich hoffe auf gute Platzverhältnisse auf Grund der Witterung. Auf jeden Fall können sich die Fans beider Lager auf ein hochinteressantes Topspiel freuen. Der Ausgang der Begegnung ist aus meiner Sicht ganz ganz schwer einzuschätzen.

Dank Goldtorschütze Andreas Gruber gelang Austria Wien am 29. Oktober ein Husarenstreich in der Merkur Arena, fügten die Veilchen dem SK Sturm Graz in Runde 12 dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison mit dem 1:0-Auswärtssieg die einzige Heimniederlage zu. Jetzt will der ÖFB-Cup-Titelverteidiger Revanche.

"Cup könnte heuer das absolute Highlight für Wimmer-Elf werden"

SK Puntigamer Sturm Graz vs. FK Austria Wien; Tipp: 2:0.

In diesem Duell scheint die Ausgangslage ziemlich klar zu sein. Der Favorit kann nur SK Sturm Graz lauten. Die Steirer spielten eine hervorragende Herbstsaison, überwintern mit nur zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Red Bull Salzbug und waren zwischenzeitlich sogar schon Tabellenführer. Gegen die Wiener gabs in der Admiral Bundesliga einen 3:0-Auswärtssieg und eine etwas überraschende 0:1-Niederlage daheim.

Die Wiener Austria blieb im Herbst ein wenig hinter den Erwartungen zurück. Mit 17 Punkten stehen die Veilchen derzeit auf dem 8. Tabellenplatz. Allerdings noch in Reichweite zur oberen Tabellenhälfte. Drei Punkte fehlen auf Rang 6, welches zum Oberen Play Off berechtigt.

Der Cup könnte heuer das absolute Highlight für die Wimmer-Elf, die mit 27 Titel ÖFB-Rekord-Cupsieger ist, werden. Im Achtelfinale konnten die Favoritner überzeugen und setzten sich im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt mit 1:0 durch. Das Siegestor erzielte der 21 jährige Fisnik Asllani (24.) nach schöner Vorarbeit von Manfred Fischer.

Gibt es wieder frenetischen Jubel im ÖFB-Cup und gelingt den Donawitzern in dieser Saison der dritte Streich gegen einen Bundesligisten? Nach der WSG Tirol und dem RZ Pellets WAC in Runde 2 bzw. im Achtelfinale wollen die Steirer am Samstag den Altachern das Pokal-Aus bereiten.

"Könnte eine Überraschung werden"

DSV Leoben vs. Cashpoint SCR Altach; Tipp: 0:1.

Ein ADMIRAL 2. Ligist gegen einen ADMIRAL Bundesligisten. In diesem ÖFB-Cup-Match könnte eine Überraschung stattfinden. Für die Altacher wird es nicht einfach werden in Leoben gegen den Zweitliga-Aufsteiger drüber zu kommen.

Laut Papierform ist der Erstligst aus Vorarlberg der klare Favorit. Aber man weiß es ja bekanntlich nicht und dass im Cup immer alles passieren kann.

Eine Trophäe hielt SK Rapid-Kapitän Guido Burgstaller in der vergangenen Saison in den Händen...den Pokal für den Bundesliga-Torschützenkönig. Allzugern würde der 34-jährige Villacher (und dann auch noch in Kärnten) den Cup-Titel mit dem Rekordmeister holen. Im Finale in Klagenfurt waren die Hütteldorfer im Vorjahr, unterlagen dem SK Sturm Graz. Zwei Hürden gilt es noch zu überwinden auf dem Weg zum Wörthersee. Die erste kommt mit dem SKN aus dem benachbarten Niederösterreich. Die Wölfe standen zuletzt 2014 im ÖFB-Cup-Finale, SKN-Cheftrainer damals: Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner!

"SK Rapid wird nichts anbrennen lassen"

SK Rapid vs. SKN St. Pölten; Tipp: 2:0

Im Heimspiel gegen den ADMIRAL 2. Ligisten SKN St.Pölten sind die Hütteldorfer klarer Favorit. Ich denke hier wird der SK Rapid nichts anbrennen lassen und Vollgas geben. Der ÖFB-Cup ist die einzige Chance für die Grün-Weißen einen Titel im Spieljahr 2023/24 zu holen. Von der Qualität her und mit den erwartet vielen Fans im Rücken im Allianz Stadion wird das Weiterkommen auch gelingen.

Der SKN wird das Match aber ebenso sehr ernst nehmen und alles reinhauen. In Hütteldorf wird es aber meiner Meinung nach schwer werden für die Niederösterreicher.

