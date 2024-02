Der letzte der vier Uniqa-ÖFB-Cup-Halbfinalisten wird am Sonntag in Wien-Hütteldorf ermittelt, wo es unter den letzten acht Klubs zum Duell zwischen dem SK Rapid und SKN St. Pölten kommt (ab 18:10, Ligaportal-LIVETICKER). Beide Klubs begegneten sich vor Jahren noch in der ADMIRAL Bundesliga, inzwischen sind die Wölfe in der ADMIRAL 2. Liga, doch wollen keineswegs "zahnlos" beim favorisierten Vorjahres-Finalisten antreten. Das wissen auch SK Rapid-Chefcoach Robert Klauß - vor seiner ersten Cup-Partie mit den Grün-Weißen - und Winter-Neuzugang Christoph Lang, die sich im Vorfeld der Pokal-Partie wie folgt äußerten...

Pokal-Premiere mit dem SK Rapid für Cheftrainer Robert Klauß, dessen Weg am Sonntag gegen den SKN St. Pölten mit den Grün-Weißen geradewegs ins Halbfinale führen soll.

"Schöne Situation, dass wir mit einem Heimspiel starten können"

SK Rapid-Cheftrainer Robert Klauß über...

...Vorfreude und Kribbeln auf erstes Pflichtspiel im neuen Jahr: "Es ist eine schöne Situation, dass wir mit einem Heimspiel starten können. Wir haben jetzt länger kein Pflichtspiel gehabt, deswegen ist das Kribbeln da. Die Anspannung ist auch da. Das muss auch so sein. Wir freuen uns, dass es los geht."

...in deutscher Heimat hat DFB-Pokal hohen Stellenwert, wie Zugang zum ÖFB-Cup: "Für mich ist es ein super Bewerb. Ich kenne es aus Deutschland so und habe auch hier so wahrgenommen, dass er jetzt und hier gerade bei uns in Wien einen sehr großen Stellenwert eingenommen hat. Auch durch das letztjährige Finale. Einfach die Erfahrung, die dort gesammelt wurde. Das Erlebnis, das dort gemacht wurde, ist hängen geblieben.

Da wollen die Fans und wir als Verein wieder hin. Wir müssen aber auch realistisch bleiben, unsere Hausaufgaben machen und unsere Spiele gewinnen. Und nicht zu schnell vom Finale träumen. Sondern jetzt geht es darum das Viertelfinale ganz seriös zu Hause zu spielen, eine gute Leistung zu liefern und eine Runde weiter zu kommen. Dann werden wir schauen."

"Natürlich sind wir Favorit, dem wollen wir auch gerecht werden"

...was er über Gegner SKN St. Pölten weiß: "Es gibt da schon eine Verbindung. Ich kenne ja den Jan Schlaudraff (Anm.: Geschäftsführer Sport SKN) ganz gut. Aber das hilft uns jetzt wenig für das Spiel. Sie hatten einen Trainerwechsel, die Mannschaft ist trotzdem relativ gleich geblieben. Natürlich haben wir uns Infos eingeholt und sie auch beobachten können in der Vorbereitung. Trotzdem werden bis zum Anpfiff ein paar Dinge offen bleiben, was aber auch okay ist. Im Pokal hat das dann auch seine Besonderheiten. Wenn man gegen eine Mannschaft aus der 2. Liga spielt ein Stück weit mehr.

Natürlich sind wir Favorit, dem wollen wir auch gerecht werden. Trotzdem wissen wir, dass es ein guter Gegner ist, mit einer erfahrenen und gut besetzten Mannschaft für die 2. Liga. Das ist schon vom Kader her eine Top-Mannschaft in dieser Liga, die in der Hinrunde etwas den Ansprüchen hinterher gehinkt ist. Das muss man auch sagen. Aber für das Niveau bringen sie eine richtig gute Qualität mit."

...Kader-Update: "Wir haben zwei, drei Spieler, die noch kleinere Blessuren haben und uns fehlen werden. Thorsten Schick, Nico Bajlicz werden uns fehlen. Aber die Jungs, die diese Woche im Training waren, werden alle zur Verfügung stehen. Terence Kongolo ist mit Sperre noch verhindert an diesem Wochenende. Trotzdem haben wir einen guten Kader beisammen, müssen noch ein, zwei Entscheidungen treffen in der Aufstellung, aber auch Kaderbesetzung.

...dass unter der Woche mit dem Cup-Spielball trainiert wurde und wie weit Unterschied: "Das ist schon ein Unterschied, wenn man die ganze Zeit mit dem anderen Ball trainiert und das gewohnt ist. Da braucht man schon ein, zwei Tage, um sich umzustellen. Wir haben jetzt die ganze Woche mit dem neuen Ball trainiert. Es ist ein guter Ball, aber natürlich anders. Die Jungs sind dadurch gut vorbereitet."

"Wir sind der Favorit, aber unterschätzen keinen Gegner"

Winterneuzugang Christoph Lang, neue Nr. 10 beim SK Rapid, über...

...seine ersten Wochen beim SK Rapid: "Die Trainer, Betreuer und Mannschaft haben mich wirklich sehr gut aufgenommen. Es ist eine super Truppe und mir nicht wirklich hier schwer gefallen, um mich wohl zu fühlen."

...Kribbeln für Sonntag und erstem Einsatz in Hütteldorf für SK Rapid: "Das Kribbeln ist natürlich sehr groß. Wir freuen uns alle auf das erste Spiel. Wir haben uns jetzt lange und gut vorbereitet. Wir sind gut aufgestellt für das erste Pflichtspiel."

...Favoritenrolle gegen Zweitligist SKN St. Pölten: "Ja, ich glaube schon, dass wir der Favorit sind, aber wir unterschätzen keinen Gegner. St. Pölten ist eine super Mannschaft. Doch wir haben uns gut vorbereitet und ich glaube, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden."

...wie persönlich Stellenwert ÖFB-Cup: "Der Cup ist ein Bewerb, wo man in sechs Spielen um einen Titel spielen kann. Es ist auch eine gute Möglichkeit, um dann international zu spielen. Auch letztes Jahr war Rapid ja im Finale und bisher stehen die Chancen auch sehr gut."

Siehe auch:

Baumis Prognose-Spezial für ÖFB-Cup-Viertelfinal-Partien

UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinale: Vorschau auf den fulminanten Frühjahrsauftakt