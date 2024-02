Gelungene Generalprobe für den BL-Vorletzten WSG Tirol vor dem Frühjahrsauftakt in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 in einer Woche mit dem Kellerduell gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau (Sonntag, 11.02., Tivoli Innsbruck, ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Einen Tag vor Abreise aus dem Winter-Trainingscamp an der türkischen Riviera gewannen die Silberberger-Schützlinge das zweite Testspiel in Side/Antalya gegen den bosnischen Liga-Spitzenreiter FK Borac Banja Luka mit 1:0 (1:0). Goldtorschütze war Nik Prelec. Siehe auch Übersicht Testspiele.

Nachdem das erste Testspiel am vergangenen Samstag noch verloren wurde, hatte WSG Tirol-Trainer Thomas Silberberger heute nach dem Erfolg im zweiten Probegalopp in Side Grund zur Freude. Morgen brechen die Wattener ihre Zelte an der türkischen Riviera wieder ab und reisen retour ins "Heilige Land".

"Rundum erfolgreiches Testspiel und super Trainingslager-Abschluss"

Bereits am Samstagmorgen treten Cheftrainer Thomas Silberberger und der 36-köpfige WSG-Tross die Heimreise ins Heilige Land an, ehe am Montag im Gernot Langes Stadion die erste Spieltagswoche des Jahres 2024 eingeläutet wird.



Thomas Silberberger (Cheftrainer): "Ein hochverdienter Sieg zum Abschluss des Trainingslagers. Für uns ein extrem wichtiges Ergebnis, weil die Ergebnisse in den bisherigen Testspielen nicht zufriedenstellend waren. Heute hat sowohl das Ergebnis als auch die Leistung gepasst.

Wir haben in 90 Minuten keine Torchance des Gegners zugelassen, haben selbst viel Gefahr durch Standards ausgestrahlt und ein wunderschönes Tor durch Nik Prelec erzielt. Alles in allem ein rundum erfolgreiches Testspiel und ein super Trainingslager-Abschluss."

Testspiel WSG Tirol – FK Borac Banja Luka 1:0 (1:0)

Freitag, 02.02.2024 | 14 Uhr (MEZ) / Emirhan Sportkomplex, Side

Tor: 1:0 Prelec (27‘)



WSG Tirol: Stejskal (75‘ Schermer) – Sulzbacher (60‘ Ranacher) – Bacher (60‘ Gugganig) – Okungbowa (60‘ Jaunegg) – Schulz (60‘ Štumberger) – Müller (46‘ Naschberger) – Ogrinec – Taferner – Škrbo (60‘ Vötter) – Prelec (60‘ Geris) – Forst (60‘ Tomic).

