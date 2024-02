In Zeiten wie diesen, in denen viele Kinder und Jugendliche den Berufswunsch "Influencer" anstreben, tragen die sozialen Medien auch für die zwölf Teams der ADMIRAL Bundesliga erheblich zum äußeren Erscheinungs- und Wahrnehmungsbild bei. Doch welcher Klub verfügt über die meisten "Follower" auf Facebook und "X" (vormals Twitter) und kassiert dementsprechend viel Zuspruch in "Social Media"? Siehe nachfolgend: das Ranking.

Gefällt ihnen...! Serienmeister FC Red Bull Salzburg hat auch im Follower-Ranking die Nase klar vorne, wird mit Respektabstand von den beiden Wiener Großklubs gefolgt.

RB Salzburg auch in sozialen Medien unangefochtener Primus

# Team # Team 1 485.000 1 69.800 2 214.000 2 45.300 3 141.000 3 35.500 4 127.000 4 19.100 5 62.000 5 11.200 6 45.000 6 9.000 7 24.000 7 6.700 8 17.000 8 3.900 8 17.000 9 2.800 10 15.000 9 2.800 11 14.000 11 2.700 12 12.000 12 1.700

Werte gerundet auf Tausender (Facebook) bzw. Hunderter ("X")

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty