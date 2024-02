Der erste Pflichtspielsieg im neuen Kalenderjahr geht an Serienmeister FC Red Bull Salzburg, der das Auftakt-Match im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale am Freitagabend beim tapferen LASK am Ende mit 3:2 gewann und damit ins Halbfinale einzieht. Matchwinner war Doppelpacker Fernando, der nach langer Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback feierte. Der wahre Cup-Hero kommt allerdings von den Athletikern: George Bello. Der 22-jährige LASK-Linksverteidiger steckte ein, weg und stand wieder auf, wo andere womöglich sogleich vom Feld gegangen bzw. genommen wären. Was war passiert...?

Bello "biss" sich durch

Die Matchuhr zeigte Minute 53 an, als der siebenfache US-Nationalspieler mit nigerianischer Herkunft nach einem handelsüblichen Zweikampf im Mittelfeld derart unglücklich ins Fallen geriet, dass der 22-Jährige dabei per Kopf voraus mit dem Knie von RB Salzburg-Spieler Mamady Diambou kollidierte.

Schockmoment und Bangen um Bello, der bei dem Zusammenprall eine stark blutende Kopfwunde erlitt und minutenlang behandelt wurde. Der von Arminia Bielefeld gekommene Sommer-Neuzugang schien zunächst gar nicht wahrzunehmen, was passiert war, als Blut floss, resultierend aus einer Platzwunde über seinem rechten Auge. Der Wiener Polizist Julian Weinberger, Schiedsrichter der Pokal-Partie, unterbrach sofort zwecks Behandlung.

Doch George Bello ist hart im Nehmen, rappelte sich wieder auf, um nach kurzer Unterbrechung mit einem dicken Turban (und womöglich Brummschädel) weiter zu spielen. Sein blutverschmiertes Trikot mit der Nr. 2 musste allerdings gewechselt werden. Was dann auch rund eine Viertelstunde später für den US-Boy galt, für den Cheftrainer Thomas Sageder in der 67. Minute Lenny Pintor brachte.

