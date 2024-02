Gelungener Pflichtspiel-Frühjahrsauftakt für den amtierenden Vizemeister und UNIQA ÖFB-Cup-Champion SK Sturm Graz, der am Freitagabend ADMIRAL Bundesliga-Konkurrent FK Austria Wien dank der Treffer des slowenischen "Scharfschützen" Tomi Horvat und des Neo-Shootingstars Mika Biereth im Pokal-Viertelfinale mit 2:0 in die Schranken zu weisen vermochte und neuerdings ins Semifinale einzog (siehe Spielbericht)... Nachfolgend Statements der beiden Cheftrainer.

Fokussiert beäugt man von beiden Coachingzonen aus der Geschehen auf dem Feld: Christian Ilzer (vorne) und Michael Wimmer.

"Schlüssel war zweites Tor vor der Pause"

Christian Ilzer (Trainer SK Sturm Graz): „In der ersten Hälfte waren wir sehr effektiv. Der Schlüssel war aber auch das zweite Tor vor der Pause. Davor war die Austria sehr gut im Spiel und präsenter, da hatten wir unsere Schwierigkeiten. Mit der 2:0-Führung waren wir nahe dran am 3:0, das wir machen müssen. Die Austria ist erst am Ende mit zwei Halbchancen zurückgekommen. Insgesamt über das Spiel sind wir so gestartet, wie wir es uns vorgestellt haben.“

"...konnte meinen Spielern in der Pause keinen großen Vorwurf machen"