Tormann Felix Gschossmann wird bis zum Ende der Saison vom ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz zum ADMIRAL 2. Liga-Dritten SKN St. Pölten verliehen. Der 27-Jährige kam im Sommer 2020 zu den Oberösterreichern in die Stahlstadt und verzeichnete dabei zehn Einsätze. Der Niederösterreicher kehrt damit zu seinem Jugendverein zurück, bei dem er bereits die Akademie durchlief. Siehe auch: Transferliste!

Wechselt leihweise von Ober- nach Niederösterreich: Torhüter Felix Gschossmann.

"...reizvolle Aufgabe und neue Herausforderung gefunden"

Christoph Schößwendter, Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz: „Gschossi war immer ein sehr wichtiger Teil für unser Team, nicht nur dank seiner Top-Einstellung im Training, sondern vor allem neben dem Platz und in der Kabine. Auch in der Herbstsaison hat er sich, obwohl die Situation für ihn alles andere als einfach war, immer professionell verhalten und die Mannschaft so gut es geht unterstützt.

Mich freut es sehr, dass er jetzt die Möglichkeit bekommt, in St. Pölten eine sportlich reizvolle Aufgabe und neue Herausforderung gefunden zu haben. Wir wünschen Gschossi für diese 4 Monate alles Gute und bis bald."

Willkommen im Rudel, Felix #Gschossmann 💙💛❤️

Der 27-jährige Niederösterreicher mit SKN-Vergangenheit komplettiert unser Tormann-Trio bis Sommer als Leihe von Blau Weiß Linz 💪 Alle Details lest ihr hier 👉 https://t.co/k8nUMSJYQu #meinSKN #weareone pic.twitter.com/VxgUr5p35Q — SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) February 3, 2024

Fotocredit: SKN St. Pölten