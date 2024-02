Sieg und Niederlage für den ADMIRAL Bundesliga-Tabellenfünften SK Austria Klagenfurt beim Adria Winter Cup in Šibenik und Abschluss der Testspiele im Rahmen der Wintervorbereitung. Nach dem 1:0-Sieg gegen Gastgeber HNK Šibenik kassierten die Kärntner im zweiten Samstagspiel gegen den bosnischen Double-Gewinner HSK Zrinjski Mostar eine 0:3-Niederlage. Damit endet das einwöchige Trainingslager des Pacult-Teams in Kroatien, am nächsten Wochenende steht in der Liga in Runde 18 das Auswärtsspiel beim Tabellendritten LASK an (Sonntag, 11.02., 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Siehe auch Testspiel-Übersicht!

Goldtorschütze im ersten Samstags-Spiel für Austria Klagenfurt: Stürmer Nicolas Binder.

Mit Angriffs-Trio Karweina, Soto & Schwarz in Startelf

Im ersten Spiel trafen Kapitän Mahrer & Co. auf den heimischen Verein HNK Šibenik, gegen den sie bereits am Mittwoch getestet hatten und 1:3 unterlagen. Peter Pacult schickte gegen den kroatischen Zweitligisten folgende Elf im 4-3-3-System auf den Platz: Im Tor stand Marco Knaller, die Abwehr-Viererkette bildeten der wiedergenesene Kosmas Gkezos, Thorsten Mahrer, Nicolas Wimmer und Till Schumacher. Im Mittelfeld erhielten Rico Benatelli, Andy Irving und Christopher Cvetko den Vorzug. Sinan Karweina, Sebastian Soto und Sky Schwarz lautete das Angriffs-Trio.

Der kroatische Zweitligist begann, wie schon beim Testspiel am Mittwoch, sehr wach und aggressiv. Gleich in der dritten Minute hatte Šibenik die erste Möglichkeit durch den Neu-Austrianer, der zu HNK Šibenik verliehen ist, David Toshevski. Danach fand die Austria besser ins Spiel und hatte in der 15. Spielminute die erste große Möglichkeit durch Christopher Cvetko. Der Vize-Kapitän setzte sich auf der linken Seite sehenswert durch, scheiterte jedoch knapp am Schlussmann von Šibenik. Im direkten Gegenzug hatten die Violetten Glück: Ein Schuss von Josip Majic prallte an die Latte. Danach übernahmen die Violetten immer mehr die Kontrolle, fanden jedoch keine großen Tormöglichkeiten vor. Mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Joker Nicolas Binder stach

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte: Die Austria in Kontrolle, aber weiterhin fehlten klare Torchancen. In der 42. Spielminute reagierte Peter Pacult dann zum ersten Mal und wechselte zweimal: Nicolas Binder und Ali Loune kamen für Rico Benatelli und Sebastian Soto. In der 53. Spielminute führte die Feldüberlegenheit endlich zum Führungstreffer für die Violetten.

Nicolas Wimmer spielte einen langen Ball auf Sinan Karweina, der auf Nicolas Binder ablegte, und letzterer erzielte mit einem schönen Schuss ins untere Eck das 1:0. Die Austria stand im Anschluss defensiv sehr stabil und ließ keine weitere Torchance zu. Somit endete das Spiel gegen den Partnerklub mit einem 1:0-Sieg.

Gegen bosnischen Doublegewinner früh in Rückstand

Nach dem Spiel ging es nach einer kurzen Pause weiter gegen den bosnischen Double-Gewinner HSK Zrinjski Mostar. Gegen die Bosnier startete folgende Elf: Knaller-Bonnah-Mahrer-Wimmer-Schumacher-Benatelli-Loune-Irving-Karweina-Binder-Jaritz

Die Austria fand in den Anfangsminuten gut ins Spiel, musste aber früh den ersten Gegentreffer im Adria Winter Cup einstecken. In der 8. Spielminute fand eine Flanke von links den Kopf von Tomislav Kiš, der zum Führungstreffer einköpfte. In der 15. Spielminute bediente Andy Irving SK-Toptorjäger Sinan Karweina, der per Volley abschloss und nur knapp den Ausgleich verpasste.

Die Kärntner Violetten taten sich im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit schwer, weitere Möglichkeiten zu kreieren, ließen aber andererseits auch defensiv kaum etwas zu. Somit ging es mit einem 0:1-Rückstand in die Pause.

Ćuže fix nach Pause per Doppelpack

Zur Pause wechselte Cheftrainer Peter Pacult dann zum ersten Mal: Jannik Robatsch, Nikola Djoric, Christopher Wernitznig, Sky Schwarz und Sebastian Soto kamen für Nicolas Wimmer, Thorsten Mahrer (im Foto mit Trainer Peter Pacult), Till Schumacher, Sinan Karweina, Andy Irving und Nicolas Binder.

Die letzten 30 Spielminuten beim Adria Winter Cup begannen denkbar schlecht für die Waidmannsdorfer. Schon nach zwei Minuten musste man das 0:2 hinnehmen - Torschütze: Mario Ćuže. Die Austria tat sich im weiteren Verlauf des Spiels sehr schwer - die intensive Trainingslagerwoche machte sich bemerkbar. In der 50. Spielminute wechselte Peter Pacult dann das letzte Mal: David Puntigam ersetzte Marco Knaller. Den Schlusspunkt zum 0:3 setzte Mario Ćuže in der 54. Spielminute.

Die Waidmannsdorfer machten sich nach dem Schlusspfiff direkt auf den Weg zurück nach Klagenfurt, wo man sich kommende Woche auf den Ligaauftakt beim LASK vorbereitet.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty und Josef Parak