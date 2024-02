Am Samstag feierte SK Sturm Graz-Kapitän Stefan Hierländer seinen 33. Geburtstag, den bereits achten im Dress der "Blackies". Die Vita des routinierten Mittelfeld-Mannes wird mit bislang 263 Einsätzen für die Schwarz-Weißen gespickt. Im Interview des ADMIRAL Bundesliga-Tabellenzweiten, der am Freitagabend zur BL-Frühjahrseinkehr im Zuge des Gipfeltreffens bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg gastiert (20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), spricht der gebürtige Kärntner über die "Mission Titelverteidigung" im Pokal, die Zielsetzung bis zum Saisonende und den Liga-Kracher am Wochenende.

Steht mit seinen nun 33 Jahren immer noch "voll im Saft" und hat mit dem SK Sturm Graz im Frühjahr große Ziele: Kapitän Stefan Hierländer.

"...ein Titelverteidiger will seinen Titel verteidigen"

"Wir wollen im Cup unseren Titel verteidigen", lautet die klare Devise des Kapitäns in Bezug auf den UNIQA ÖFB-Cup. "Alles andere wäre ja in diesem Fall nicht glaubwürdig, wenn man als Titelverteidiger sagen würde, man will den Titel nicht verteidigen und z.B. nur ins Finale kommen. Ich glaub, ein Titelverteidiger – das steckt ja schon im Wort – will seinen Titel verteidigen", heißt es weiter.

"In der Meisterschaft wollen wir versuchen, den Salzburgern auf die Pelle zu rücken und international wollen wir überraschen. Mit guten Leistungen wollen wir im Europacup schon ein bisschen für Furore sorgen", steckt sich der Leistungsträger mit seinen schwarz-weißen Mannschaftkollegen große Ziele.



"...wollen was mitnehmen aus Salzburg"

"Wir wissen genau, was uns erwartet – es wird ein hochintensives Spiel werden. Es wird eine Partie sein, wo sich die Spielanlagen ähneln. Salzburg hat eventuell ein paar Umstellungen in der Vorbereitung vorgenommen", weiß Stefan Hierländer vor dem Gipfeltreffen am Freitag Bescheid.

Was man sich vom Gastspiel erwartet? "Grundsätzlich wissen wir, dass uns in Salzburg ein schwieriges Spiel erwartet, aber wir wollen trotzdem was mitnehmen aus Salzburg."

Interview: SK Sturm Graz

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at