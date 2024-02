Er ist ein Spieler, der für Vereinstreue steht, stammt aus dem Nachwuchs des SK Rapid (1999-2008), wechselte mit 18 Jahren zum SV Mattersburg und wäre wohl noch immer bei den Burgenländern, erfolgte nicht im Sommer 2020 der Zwangsabstieg des Klubs aus dem Profi-Fußball: Thorsten Mahrer. Der dann im August 2020 zu seinem erst zweiten Profi-Klub wechselte. Zu Austria Klagenfurt. Eine Win-Win-Situation für die Kärntner Violetten und dessen mittlerweile Kapitäns. Der seit wenigen Tagen 34-jährige Innenverteidiger stand im Ligaportal-"Give-me-five"-Interview (5 Fragen = 5 Antworten) Rede & Antwort.

Absolute Vertrauensperson und verlängerter Arm von Cheftrainer Peter Pacult: Thorsten Mahrer (geb.: 22.01.1990 in Wr. Neustadt)! Der im vergangenen Frühjahr nach dem Abgang von Torgarant Markus Pink das Kapitänsamt bei Austria Klagenfurt übernahm und in dieser Funktion im Frühjahr mit den Kärntnern die zweite Meistergruppen-Teilnahme anpeilt.

"War eine harte Zeit für unsere Gelenke"

Ligaportal: Hallo Thorsten. Jetzt wird wohl jeder Spieler, auch weil man ja heutzutage auch autorisiert wird von den Vereinen, nie sagen, dass ein Trainingslager nicht gut war. Doch Hand auf´s Herz...wie war Eure Vorbereitung wirklich, inkl. der beiden Trainingslager, dem 3-Tage-Trip nach Bad Kleinkirchheim und bis zum vergangenen Samstag die acht Tage in Šibenik/Kroatien?

Thorsten Mahrer: Wir haben in der Tat eine ziemlich schwierige Vorbereitung gehabt. Weil es witterungsbedingt in Kärnten absolut unmöglich war, auf Rasen zu trainieren. Deswegen haben wir auf dem Kunstrasen bei uns im Stadion trainiert und sind teilweise nach Moosburg ausgewichen, weil selbst der Kunstrasen durch die niedrigen Temperaturen sehr schwer zu bespielen war und der Kunstrasen in Moosburg eine Spur besser ist. Von dem her war es eine harte Zeit für unsere Gelenke. Es ist aber darauf Rücksicht genommen worden, dass wir nicht zu viel Belastung und Einheiten bekommen.

Deswegen war vor allem das zweite Trainingslager super wichtig. Und auch das erste, weil es eine kurze Pause war von der Belastung am harten Boden. Ich denke trotzdem, dass wir viel weiter gebracht haben im körperlichen Bereich. Gerade jetzt im Trainingslager auf Naturrasen haben wir nochmal mehr Intensität reinbringen können, weil es doch was anderes ist als auf Kunstrasen. Wir haben ein super Hotel gehabt und super Wetter in Šibenik. Der Platz war nicht optimal, trotzdem war es prima, dass wir auf Naturrasen trainieren konnten.

Von dem her war es auf jeden Fall ein gelungenes Trainingslager. Auch mit dem kleinen Blitzturnier am Ende, wo wir uns nochmal auf hohem Niveau messen konnten. Das erste Trainingslager stand ja eher im Zeichen des Teambuildings, was auch sehr wichtig war. Wir hatten eine kurze Pause vom Kunstrasen und man macht mal etwas anderes, arbeitet aber trotzdem im körperlichen Bereich und wächst als Gruppe näher zusammen. Von dem her kann man den Umständen entsprechend mit der Vorbereitung zufrieden sein, wie es bis jetzt gelaufen ist.

"Wenn wir unsere Leistungen auf Platz bringen, können wir jeden Gegner ärgern"

Ligaportal: Im Vorjahr war der 2:1-Coup beim SK Sturm Graz sowas wie das Schlüsselerlebnis, die Initialzündung, dass ihr nach dem Aufstieg in 2021 zum zweiten Mal in Folge wieder das Meistergruppen-Ticket gelöst habt. Jetzt geht es zum Start gegen den LASK wieder gegen einen der Top-3, wo ihr im Match Außenseiter seid. Zumal die BL-Duell-Bilanz gegen die Linzer alles andere als gut aussieht bei drei Remis und vier Niederlagen in sieben BL-Spielen. Wie erklärst Du Dir diese "LASK-Last", liegt euch die Spielweise der Athletiker nicht und braucht es auf der Zielgerade im Grunddurchgang wieder so ein Schlüsselerlebnis wie im Vorjahr als Schub?

Thorsten Mahrer: Gute Frage, warum uns der LASK nicht sonderlich gut liegt. Zum einen hat der LASK natürlich eine sehr hohe Qualität, gehört zurecht in die Top-3 in Österreich im Moment und ist ein sehr unangenehm zu bespielender Gegner. Abgebrüht, sehr offensivstark. Da fehlt uns mit Austria Klagenfurt leider noch ein Sieg, wäre am Sonntag natürlich ein wunderschöner Start ins Frühjahr. Aber wir haben noch fünf Spiele und wenn wir unsere Leistungen auf den Platz bringen, dann können wir jeden Gegner ärgern.

Wir werden beim LASK nicht als Favorit in das Spiel gehen, aber trotzdem versuchen, dort irgendwie was mitzunehmen. Wir haben noch fünf Spiele und werden versuchen so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Im letzten Jahr haben wir den SK Sturm geschlagen, was natürlich eine Überraschung war, haben aber genauso in Lustenau verloren. Es heißt für uns so viele Punkte wie möglich zu hamstern und dann hoffentlich wieder über dem Strich zu stehen.

Die Abwehr-Achse um das Innenverteidiger-Paar Thorsten Mahrer (r.) und Nicolas Wimmer sowie Keeper Phillip Menzel, der zuletzt aus privaten Gründen fehlte, am Sonntag zum Meisterschafts-Jahresauftakt auswärts beim LASK allerdings wieder zwischen den Pfosten stehen wird, ist eine Konstante beim Tabellenfünften.

"...von dem her haben wir ein schweres Restprogramm"

Ligaportal: Ihr geht mit drei Punkten Vorsprung auf den Kärntner Rivalen WAC als Fünfter und Gejagter in das Rennen um das erneute Meistergruppen-Ticket. In den verbleibenden fünf Runden im Grunddurchgang stehen drei Auswärtspartien an und gesamt folgendes Restprogramm mit LASK (A), Austria Lustenau (A), FC Blau-Weiß Linz (H), FC Red Bull Salzburg (A), SK Rapid (H). Wie siehst Du die Ausgangslage und die Schwere der Aufgaben in Bezug auf die Gegner?

Thorsten Mahrer: Es ist auf jeden Fall kein leichtes Restprogramm. Wir haben vom Namen her drei Top-Gegner und mit dem LASK und RB Salzburg zwei Mannschaften, die zu den klaren Top-3 in Östereich gehören. Salzburg hat den Anspruch jedes Jahr Meister zu werden. Von dem her mal zwei schwere Lose. Und mit Rapid einen direkten Konkurrenten um´s Obere Playoff, der auch deutlich andere Mittel hat als wir.

Dann haben wir mit Austria Lustenau und Blau-Weiß Linz auch zwei harte Spiele. In Lustenau hat sich einiges getan. Mit neuem Trainer, neuem frischen Wind und neuen Spielern. Man kann sie im Moment schwer einschätzen. Mit Blau-Weiß hat man einen Aufsteiger, der nach anfänglichen Startschwierigkeiten mittlerweile eine gute Rolle spielt und gut reingefunden hat. Von dem her haben wir ein schweres Restprogramm. Nichtsdestotrotz haben wir fünf Mal die Chance zu punkten. Die andere Mannschaften haben genauso schwere Gegner und Spiele. Punkte gibt es in jedem Spiel zu holen.

"Bin nicht der extrovertierte Motivator, doch denke, dass mein Wort Gehör findet"

Ligaportal: Euer Faustpfand ist die mannschaftliche Geschlossenheit, dazu diese funktionierende Abwehr-Achse mit Dir, Nicolas Wimmer und Torhüter Menzel als Klagenfurter Konstante. Dazu rechts der routinierte Grieche Gkezos, der vor seinem Liga-Comeback steht, und links der dynamische deutsche Schumacher. Wie siehst Du diese stimmigen Abwehr-Automatismen und wie weit bringst Du Dich in Deiner Funktion als Kapitän auf und neben dem Platz ein?

Thorsten Mahrer: Ja, wie richtig gesagt sind wir eine Mannschaft, die definitiv über die Geschlossenheit kommt. Natürlich haben wir individuell sehr gute Spieler in unseren Reihen, aber keine Star-Spieler. Wir wissen, dass wir nur gemeinsam unsere Ziele erreichen können und so treten wir auch auf.

Natürlich haben wir eine sehr stabile Abwehr, die einfach gut eingespielt ist, weil wir uns jetzt schon etwas länger kennen und viele Spiele miteinander gemacht haben. Aber hier muss man die restlichen Jungs dazu nehmen, die eine Reihe vor uns gute Arbeit leisten. Die sehr fleißig gegen den Ball sind und gut gegen den Ball spielen. Umsomehr die Jungs laufen und die Räume schließen, desto besser schauen wir in der letzten Reihe aus, um die letzten Bälle, Flanken und was auch immer weg zu verteidigen.

Klar ist es ein Vorteil, dass wir eingespielt sind und alle gut harmonieren und gut miteinander auskommen, aber es gehören alle elf Spieler dazu, die auf dem Platz stehen. Und da machen alle einen guten Job.

Ich probiere als Kapitän die Jungs zu führen, sie zu coachen. Ich denke, dass ich im Spiel einen guten Blick habe und auch vor dem Spiel, wie die Stimmung ist in der Mannschaft. Ich weiß, was es benötigt. Ich bin jetzt nicht der extrovertierte Motivator. Doch ich denke schon, dass mein Wort Gehör findet und ich auf meine Weise die Jungs motivieren kann. Mit gutem Vorbild vorangehen kann. Das funktioniert im Moment ziemlich gut.

Zuverlässigkeit in Person und Dauerbrenner: Thorsten Mahrer, der neben dem Fußball vor Jahren seinen Bachelor in Wirtschaftsberatung an der FH in Wr. Neustadt gemacht hat, stand in dieser Saison in allen 20 Pflichtpartien von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Spielfeld, absolvierte bisher gesamt 117 Spiele für Austria Klagenfurt (9 Tore, 5 Assist) und 204 BL-Einsätze für die Kärntner sowie den SV Mattersburg. Der 1,91 Meter-Mann hat bei den Waidmannsdorfern noch Vertrag bis Juni 2025. Der Austria-Abwehrchef blieb in seiner langen Karriere weitestgehend von Verletzungen verschont, abgesehen von einem Jochbeinbruch und Bänderblessur im Sprunggelenk.

"Da mich Rapid nicht hochziehen wollte, war der Weg ein anderer"

Ligaportal: Du wurdest im Nachwuchs des SK Rapid ausgebildet, warst immerhin neun Jahre bei den Hütteldorfern. Warum hat es dort für einen Profivertrag nicht gereicht und gab es danach mal Annäherungen für eine Rapid-Rückkehr?

Thorsten Mahrer: Ja, ich habe von der U-9 bis zur U-19 meine Jugend in Hütteldorf verbracht. Ich habe da viel gelernt und tolle Eindrücke erlebt. Ich muss mich da auch bei meinen Eltern bedanken, weil ich Niederösterreicher und kein Wiener bin und sie etliche Fahrstunden auf sich genommen haben, damit ich zum Training und zu Spielen fahren konnte.

Ich konnte dann mit 18 Jahren noch ein Jahr in der U-19 spielen. Das wollte Rapid auch, doch ich wollte schon in den Erwachsenen-Fußball und den nächsten Schritt machen. Auch um mit dem Fußball Geld zu verdienen, weil es aus meiner Sicht Zeit wurde. Doch Rapid wollte mich da noch nicht in die 2. Mannschaft hochholen, sondern noch ein Jahr U-19 spielen lassen.

Deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, nach Mattersburg zu gehen und dort in der Regionalliga zu spielen, was fahrtechnisch auch nicht einfach war. Doch ich habe es dann mit dem L17, also ab 17 Jahren selbst gestemmt. Weil das auch angenehmer war, wir haben da öfter am Tag auch zwei Mal trainiert.

Daher war die Fahrerei schon eine Herausforderung. Da mich Rapid nicht hochziehen wollte, war dann der Weg ein anderer. Ich dachte auch, dass es schneller zum Profifußball reicht. Wie es der Fußball so will, dauerte es dann doch etwas länger. Ich habe dann nebenbei studiert.

Im Endeffekt hat es dann genauso gepasst, wie es gekommen ist. Ich bin froh, dass es so geklappt hat und ich jetzt schon so lange im Profigeschäft und auch in der Bundesliga sein darf.Rückholversuch hat es keinen von Rapid gegeben.

Peter Pacult "versteht es mit Zuckerbrot und Peitsche"

Ligaportal: Eine Zugabe. Das Phänomen Peter Pacult! Der "Vater des Erfolgs" bei Austria Klagenfurt. Der 64-jährige Wiener findet irgendwie den richtigen Ton bei der Mannschaft, formt Jahr für Jahr eine Einheit. Was meint der Kapitän, was macht euren Trainer aus?

Thorsten Mahrer: Der Trainer hat auch einen großen Anteil an unserem Erfolg. Er findet auf seine Art und Weise immer den richtigen Ton, um uns zu motivieren. Er gibt uns keine Chance, um mal ein paar Prozente nachzulassen. Er achtet extrem darauf, dass wir uns nie zufrieden geben und immer Hunger auf mehr haben. Ich denke, dass er dazu auch die passenden Spieler in der Mannschaft hat.

Er treibt uns weiter an, probiert taktische Kleinigkeiten sehr einfach für uns zu halten und versteht es mit Zuckerbrot und Peitsche, möchte ich fast sagen (lacht), uns sehr gut zu motivieren und weiter anzutreiben.

Ligaportal: Bis womöglich zum dritten Mal in Folge in die Meistergruppe. Danke für das offene Gespräch und viel Erfolg!

Das Interview führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

Fotocredit: Josef Parak (1) und RiPu Sportfotos (2).