Bevor am kommenden Sonntag gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau die 18. Runde und somit der Restart in der ADMIRAL Bundesliga am Programm steht (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), schob das Trainerteam der WSG Tirol rund um Cheftrainer Thomas Silberberger (siehe auch: Exklusiv-Interview) am heutigen Dienstag ein Testspiel auf Naturrasen gegen den Regionalliga West-Vertreter FC Kufstein ein. Dabei konnte Grün-Weiß unter Ausschluss der Öffentlichkeit vollends überzeugen und am Ende einen souveränen 10:0-Erfolg einfahren. Siehe auch: Testspiel-Übersicht!

"...war extrem gelungenes Testspiel"

Thomas Silberberger (Cheftrainer): "Für uns ein wichtiger Test auf Naturrasen. Wir haben unsere offensiven Prinzipien sehr gut umsetzen können, dennoch haben wir aber auch die ein oder andere Aktion nicht gut gelöst. Diese Aktionen müssen wir aufarbeiten beziehungsweise analysieren, ansonsten war es natürlich ein extrem gelungenes Testspiel."



WSG Tirol 10:0 (6:0) FC Kufstein

Testspiel | 06. Februar 2024 | 17:00 Uhr | Gernot Langes Stadion, Wattens

Torfolge: 1:0 Škrbo (13‘), 2:0 Gercaliu (ET, 14‘), 3:0 Tomic (16‘), 4:0 Okungbowa (27‘), 5:0 Prelec (29’), 6:0 Tomic (42’), 7:0 Blume (64’), 8:0 Hupfauf (70’), 9:0 Forst (75’), 10:0 Forst (85’).

Kantersieg im letzten Vorbereitungsspiel! 👏🏻💚



In einem kurzfristig angesetzten Testspiel gegen den FC Kufstein setzte es für unsere Grün-Weißen am Dienstagabend einen 10:0-Erfolg. Und ab jetzt gilt: Voller Fokus auf Sonntag! 🤝🏻



⏱️90’ | #WSGFCK | 10:0 | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/Z1ZUis1NN8 — WSG Tirol (@WSGTIROL) February 6, 2024

Fotocredit: WSG Tirol