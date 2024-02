Menschen folgen Menschen - Manfred Fischer ist so ein Mensch. Der Steirer ist nicht ohne Grund Kapitän des ADMIRAL Bundesliga-Tabellenachten FK Austria Wien, der Samstag zum BL-Jahresauftakt den Überraschungs-Vierten TSV Hartberg empfängt (ab 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Wer den 28-Jährigen kennt, weiß, welche Leidenschaft er für den Fußballsport hat. Im exklusiven Ligaportal-Interview erzählt der offensive Mittelfeldspieler, der bei den Veilchen Vertrag bis Juni 2027 hat, von seiner bisherigen Karriere, die ihn zwischenzeitlich sogar ins Unterhaus führte, von Zielen und darüber, wer bei jedem seiner Spiele dabei ist.

Ein Bild spricht mehr als tausend Worte: Manfred Fischer (geb.: 06.08.1995), einer mit geballter Hingabe und Leidenschaft.

"...wenn ich daran denke, als ich mit 17 Jahren nur auf der Bank der DSV Juniors gesessen bin"

LIGAPORTAL: Bevor wir auf die Gegenwart blicken, schauen wir ein wenig in die Vergangenheit: Hätten Sie sich vor zehn Jahren gedacht, dass Sie eines Tages einen Bundesligisten als Kapitän aufs Feld führen?

Manfred Fischer: Ich hätte nie gedacht, dass das so kommt. Jeder hat seine Ziele, aber es ist schon besonders, wenn sie wirklich wahr werden – besonders wenn ich daran denke, als ich mit 17 Jahren nur auf der Bank der DSV Juniors gesessen bin. Damals schien Profifußball unerreichbar weit weg.

LIGAPORTAL: Ihr Papa ist an Krebs verstorben, war aber einer jener, der Sie motiviert hat, an den Traum zu glauben – was würde er heute sagen?

Manfred Fischer: Mein Vater wäre wirklich sehr stolz. Es tut mir sehr weh, dass er das nicht mehr erleben kann. Er hätte es geliebt, mich bei einem Verein wie der Wiener Austria spielen zu sehen. Ich weiß aber, dass er von da oben bei jedem Spiel zuschaut.

"Das Unterhaus ist sehr wichtig"

LIGAPORTAL: Sie sind einer jener Fußballer, die es aus dem Unterhaus in die Bundesliga geschafft haben. Wie wichtig ist der Amateurfußball – also der Breitensport – für den Spitzensport?

Manfred Fischer: Das Unterhaus ist sehr wichtig. Nur mit sehr viel Breite ist Spitze möglich. Für mich war der Amateurfußball aber speziell wichtig, da ich nach der Akademie ohne Verein dagestanden bin, nachdem der GAK insolvent war. Ich bin sehr dankbar, dass ich damals bei den DSV Juniors in der Oberliga Nord Fuß fassen konnte.

LIGAPORTAL: Berechnungen ergeben, dass ungefähr 3 Millionen Menschen in Österreich direkt oder indirekt mit einem Dorfklub in Verbindung stehen. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht?

Manfred Fischer: Eben wie wichtig der Amateurfußball ist. Ich brauche nur daran zu denken, wenn ich daheim in Birkfeld bin, wo ich selbst Fußballspielen begonnen habe. Dann gehe ich zum Platz und erinnere mich an meine Anfänge. All das erinnert mich an meine Kindheit und die ersten Spiele.

"Man muss auf vieles verzichten"

LIGAPORTAL: Sie gelten als Vollprofi – was braucht es dafür?

Manfred Fischer: Ein guter Sportler zu sein, bedeutet, dass man mehr tun muss als nur gut zu spielen. Man muss auf vieles verzichten. Meine Freunde sind damals unterwegs gewesen, während ich mich entweder auf Spiele vorbereitet habe oder müde von Spielen war. Man muss auf vieles verzichten. Die Frage ist, wie sehr ich bereit bin, diesen Weg zu gehen, auch wenn er aussichtslos scheint. Wie sehr glaube ich an mich. Natürlich ist es dann auch wichtig, topfit zu sein und von Verletzungen verschont zu bleiben

LIGAPORTAL: Neben dem Profifußball studieren Sie Sportmanagement – der Weg nach der Karriere ist also vorgegeben…

Manfred Fischer: Fußball ist mein Fachgebiet, und das möchte ich weiterverfolgen.

LIGAPORTAL: Sie spielen aktuell die dritte Saison bei Austria Wien. Stimmt die Richtung?

Manfred Fischer: Ich bin sehr zufrieden mit meiner Entwicklung. Im ersten Jahr gleich den dritten Platz zu erreichen, war für mich ein großer Erfolg. Internationale Spiele zu machen, genauso. Auch heuer ist es möglich, in die Top-6 zu kommen. Das ist mein erklärtes Ziel.

"Ich habe nicht umsonst für vier Jahre unterschrieben"

LIGAPORTAL: Welchen Stellenwert haben die Fans von Austria Wien für die Mannschaft?

Manfred Fischer: Die Fans erwarten vielleicht mehr, aber sie stehen immer hinter uns und unterstützen uns.

LIGAPORTAL: Manfred Fischer und Austria Wien – das passt einfach zusammen, oder?

Manfred Fischer: Ja, das kann man jedenfalls so sagen. Dass ich zum Kapitän ernannt wurde, zeigt das Vertrauen der Mannschaft in mich. Aber ich will immer mehr, sowohl für mich selbst als auch für das Team.

LIGAPORTAL: Wo soll die Reise mit der Austria hingehen?

Manfred Fischer: Mein erklärtes Ziel ist es, mit der Austria einen Titel zu gewinnen. Ich habe nicht umsonst für vier Jahre unterschrieben.

Fotocredit: GEPA Admiral