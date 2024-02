Bis Dienstag, 17 Uhr hatten die Klubs der ADMIRAL Bundesliga und der ADMIRAL 2. Liga Zeit, ihre Kader für das Frühjahr zu verstärken. Eine Möglichkeit, von der die Verantwortlichen bis zuletzt Gebrauch machten. 14 Neuzugänge wurden am letzten Tag der Übertrittsfrist genannt, die letzte Spieleranmeldung ging mit dem Ländle-internen Wechsel von Sebastian Aigner von Altach nach Bregenz 25 Minuten vor der Deadline, um 16:35 Uhr in der Bundesliga-Geschäftsstelle ein.

Insgesamt wurden in dieser Übertrittszeit 71 Neuzugänge verzeichnet, etwas weniger als im Winter der Vorsaison (77 Neuzugänge) und auch weniger als im 5-Jahres-Schnitt, in dem durchschnittlich 80 Neuzugänge pro Winter-Transferzeit verzeichnet wurden.

ADMIRAL Bundesliga: Deutlich ruhiger am Transfermarkt

In der ADMIRAL Bundesliga wurden 28 Neuzugänge geholt, was deutlich unter dem Vorjahreswert (44) bzw. dem Schnitt der letzten 5 Jahre liegt (38). Der niedrige Wert ist vor allem auf einen Rückgang an Transfers innerhalb Österreichs zurückzuführen, von denen heuer nur 5 stattgefunden haben – in den vergangenen 5 Jahren kamen vom heimischen Transfermarkt durchschnittlich 12 Neuzugänge. Unter den Neuzugängen vom internationalen Markt befinden sich auch einige österreichische Spieler wie Flavius Daniliuc oder Pascal Estrada, die erstmals in der Bundesliga zum Einsatz kommen können und Rückkehrer wie Luca Meisl und Onurhan Babuscu.

Am aktiven waren in der ADMIRAL Bundesliga der FC Red Bull Salzburg und SC Austria Lustenau mit jeweils 5 Neuzugängen, am ruhigsten war es bei der WSG Tirol, die – wie im Winter davor – auf das bewährte Personal setzt und ohne Neuzugänge in Frühjahr geht.

Der jüngste Spieler in diesem Winter ist Salko Hamzic mit 17 Jahren und 4 Monaten von FC Red Bull Salzburg, die meiste Lebenserfahrung bringt der Neo-Klagenfurter Anton Maglica mit, der im November seinen 32. Geburtstag gefeiert hat.

Wintertransfers ADMIRAL Bundesliga

FC Red Bull Salzburg 5

SC Austria Lustenau 5

CASHPOINT SCR Altach 4

SK Austria Klagenfurt 3

SK Puntigamer Sturm Graz 2

RZ Pellets WAC 2

SK Rapid 2

LASK 2

FC Blau Weiß Linz 1

FK Austria Wien 1

TSV Egger Glas Hartberg 1

WSG Tirol 0

ADMIRAL 2. Liga: Fokus auf den heimischen Transfermarkt

Deutlich mehr Neuzugänge als in der höchsten Spielklasse hat man in der ADMIRAL 2. Liga zu verzeichnen: Mit 43 Spielern liegt man heuer etwa im 5-Jahres-Schnitt (42). Auffällig ist, dass das Verhältnis zwischen national und international getätigten Transfers entgegen der höchsten Spielklasse zugunsten des heimischen Transfermarkts ausfällt: 28 Spieler wurden von österreichischen Klubs geholt, 15 aus dem Ausland.

Die meisten Transfers hat der SKU Ertl Glas Amstetten mit 7 Spielern getätigt, am anderen Ende der Skala befinden sich der FC Liefering und die KSV 1919, die ohne Neuzugänge ins Frühjahr starten.

Wintertransfers ADMIRAL 2. Liga

SKU Ertl Glas Amstetten 7

SV Licht-Loidl Lafnitz 6

SV Guntamatic Ried 5

FC Mohren Dornbirn 1913 4

Grazer AK 1902 3

SV Horn 3

SV Stripfing 3

Schwarz-Weiss Bregenz 3

FC Flyeralarm Admira 2

SK Sturm Graz II 2

DSV Leoben GGMT Revolution 2

First Vienna FC 1894 1

FAC WIEN 1

SKN St. Pölten 1

FC Liefering 0

KSV 1919 0