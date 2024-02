Am gestrigen Deadline-Day hat sich der SK Rapid nochmals im offensiven Segment verstärkt und den 22-jährigen Schweden Isak Jansson leihweise vom FC Cartagena nach Wien Hütteldorf geholt (wir berichteten). Etwas Besonderes hat man sich auch bei der Präsentation des Youngsters auf Social Media einfallen lassen, wurde das Video über dessen Ankunft im Allianz Stadion in Anlehnung an das berühmte Konsolenspiel "FIFA" (heuer "EA 2024") gestaltet...

Fotocredit: Ligaportal