Der Frühjahrsstart der ADMIRAL Bundesliga erfolgt mit einem echten Gipfeltreffen. Tabellenführer FC Red Bull Salzburg empfängt am kommenden Freitag, den 09. Februar 2024 ab 20:30 LIVE im Ligaportal-Liveticker, den SK Puntigamer Sturm Graz, den Zweitplatzieren. Die Begegnung in der Red Bull Arena wird von Schiedsrichter Harald Lechner geleitet.

FAKTEN

Zum 15. Mal treffen der FC Red Bull Salzburg und Sturm Graz als Führungsduo in einem Spiel der Österreichischen Fußball-Bundesliga aufeinander. Die Roten Bullen gewannen acht dieser Duelle, bei Sturm waren es drei Siege bei drei Remis.

Der Serienmeister überwinterte zum sechsten Mal in Folge als Tabellenführer – das gelang in 50 Jahren Bundesliga-Historie zuvor noch keiner Mannschaft.

Die Roten Bullen gewannen in der ADMIRAL Bundesliga die vergangenen drei Freitagsspiele (gegen Sturm, Rapid und Austria Wien).

Das Team von Trainer Gerhard Struber erzielte acht Kopfballtore in dieser Herbstsaison der ADMIRAL Bundesliga – so viele wie kein anderes Team und bereits jetzt mehr als in der gesamten vergangenen Saison (7).

Der SK Puntigamer Sturm Graz holte 17 Punkte aus den ersten acht Bundesliga-Auswärtsspielen – so viele wie zuvor nur 1998/99 (damals sogar 19 Punkte). Die Grazer trafen erstmals 18 BL-Auswärtsmatches in Folge und blieben zuletzt am 22. Oktober 2022 torlos (0:0 in Salzburg).

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Samson Baidoo (Knöchel), Nicolas Capaldo (Knie), Karim Konate (Afrika-Cup) und Leandro Morgalla (krank). Aleksa Terzic wird nach seiner Verletzungspause heute wieder mit der Mannschaft trainieren. Dorgeles Nene ist vom Afrika-Cup wieder retour, Sekou Koita kehrt morgen nach nach Salzburg zurück.

Statements

Gerhard Struber über das Duell mit dem Tabellenzweiten:

„Mit dem Start gegen den LASK bin ich sehr zufrieden. Ein Sieg zum Auftakt des Fußball-Jahres 2024 in einem K.-o.-Spiel, auswärts gegen eine sehr gute Mannschaft, damit kann man nur zufrieden sein.

Bei mir herrscht Vorfreude auf ein Topspiel in der österreichischen Bundesliga unter Flutlicht mit entsprechender Kulisse und zwei Mannschaften, die topmotiviert sind und über viel Qualität verfügen. Natürlich sind wir überzeugt, dass wir den Schritt voraus sein können und nach dem Aufstieg im Cup auch in der Meisterschaft erfolgreich starten können.“

Gerhard Struber über das Duell am Freitag:

„Auf uns kommt ein absoluter Schlager, ein echtes Spitzenspiel zu. Wir wissen, was Sturm Graz fähig ist zu leisten. Von dem her wird uns am Freitag sicher alles abverlangt werden. Unser erklärtes Ziel dabei ist es, zu Hause ein ordentliches Spiel zu machen und am Ende zu gewinnen bzw. einen weiteren Schritt in unserer Entwicklung zu machen.

Auch wenn es ein wichtiges Spiel ist, so ist es doch so, dass die Meisterschaft noch nicht oft im Februar entschieden wurde. Das wird auch jetzt nicht so sein. Für uns ist es ein weiteres Spiel im Grunddurchgang, bei dem wir unseren Fans zeigen wollen, dass es mit uns in die richtige Richtung geht.“

Foto: RBS via Getty