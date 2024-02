Der RZ Pellets WAC und Ligaportal.at, die führende Plattform für Fußballberichterstattung in Österreich, gehen in Zukunft gemeinsame Wege. Als Ligaportal im Jahre 2007 online ging, spielte der WAC gerade in der Regionalliga Mitte – und Ligaportal-Gründer Dr. Thomas Arnitz erzielte am 16. Mai beim 3:0-Sieg des 1. FC RFE Vöcklabruck in Wolfsberg einen Treffer (zum Online-Spielbericht). Seither hat sich der WAC in der österreichischen Bundesliga etabliert und auch auf der internationalen Bühne mit der zweimaligen Teilnahme an der Europa League Gruppenphase und dem Duell gegen die Tottenham Hotspur im Sechzehntelfinale, für Furore gesorgt.

Dietmar Riegler (links), Präsident des WAC und Pellets-Unternehmer mit Ligaportal-Chef Dr. Thomas Arnitz

Ligaportal beschäftigt als führende digitale Plattform für Fußball in Österreich mittlerweile über 100 Mitarbeiter und berichtet über rund 2.200 österreichische Fußballvereine im Männer-, Frauen- und Nachwuchsbereich aus allen Leistungsklassen. Einen besonderen Mehrwert liefert Ligaportal mit der Abdeckung von bis zu 1.500 Spielen im Live-Ticker pro Wochenende, wodurch pro Monat bis zu 80 Millionen Zugriffe generiert werden. Die Ligaportal-App ist laut „Österreichischer Webanalyse“ (ÖWA) die viertgrößte österreichische App.



In Zukunft wollen der WAC und Ligaportal gemeinsam an ihrer jeweiligen Erfolgsgeschichte weiterschreiben und gewähren sich dafür gegenseitige Präsenz im Stadion bzw. in der App.



Dr. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer Ligaportal.at: „In den letzten Jahren hat der WAC durch konstante Leistungen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Bühne, für Furore gesorgt. Durch die Integration des WAC in unsere Ligaportal-App erhöhen wir nicht nur die Sichtbarkeit des Vereins, sondern bieten auch den Fans eine verbesserte, interaktive Erfahrung. Überdies freuen wir uns auf eine starke Präsenz im Stadion durch Zuschauer-Presenting, Parallelspiel-Sponsoring und LED-Bandenintegration. Wir blicken einer erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen und sind gespannt auf die weiteren Erfolge und Entwicklungen dieses bemerkenswerten Vereins. Der WAC ist nach SK Rapid, WSG Tirol, SK Austria Klagenfurt, SK Sturm Graz und FC Red Bull Salzburg nun bereits der sechste Bundesliga-Verein, mit dem wir zusammenarbeiten.”



Dietmar Riegler, Präsident des RZ Pellets WAC: „Mit Ligaportal konnten wir einen starken Partner für uns gewinnen, der seit vielen Jahren die Berichterstattung über den Amateurfußball und darüber hinaus auf ein neues Level hebt. Mit ihrer beachtlichen Reichweite und der obendrein stark fußballinteressierten Zielgruppe entstehen für uns viele spannende neue Möglichkeiten, die speziell für unsere Fans einen Mehrwert mit sich bringen sollen. ”

Zur Presseaussendung des WAC

Foto: WAC