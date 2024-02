Er wurde am 9. Juli 1999 in Belgrad geboren, kam im Sommer 2022 von Shakhter Soligorsk zum SK Rapid und absvolvierte seither 36 Pflichtpartien für die Hütteldorfer: Mittelfeldspieler Aleksa Pejić. Der bei den Grün-Weißen in der Herbstsaison wegen einer langwierigen Schambeinentzündung ohne Einsatz blieb und nun laut serbischen Medienberichten zu Europa-League-Teilnehmer FK TSC Backa Topola, aktuell Tabellendritter in der 1. Liga Serbiens, wechseln wird. In Serbien hat das Winter-Transferfenster noch bis Freitag, 16.02., geöffnet.

36 Pflichtpartien für SK Rapid

In seiner Premierensaison für den SK Rapid, wo der 24-Jährige einen Vertrag bis Juni 2025 unterschrieb, war der zweifache serbische Nationalspieler und Rechtsfuß Stammkraft unter Ferdinand Feldhofer und hernach Zoran Barisic.

Eine offizielle Bestätigung des Winter-Wechsels vom 1,90 Meter-Mann steht noch aus. Dem Vernehmen nach sind noch finale Details zu klären.

Der Klub um den 41-jährigen, serbischen Cheftrainer Zarko Lazetic setzt am kommenden Sonntag die Meisterschaft in der Super liga Srbije mit einem Auswärtsspiel bei IMT Belgrad fort und schied im Herbst in der Europa League bei nur einem Remis und fünf Niederlagen in einer Gruppe mit West Ham United, SC Freiburg und Olympiakos Piräus aus.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL