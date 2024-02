61 Tage Pause sind genug...schallt es aus Hartberg! Wen wundert´s, dass die "Überflieger aus der Oststeiermark" bereits "ready to take off" sind und ihren Herbst-Höhenflug im Frühjahr forsetzen wollen, mit klarem Kurs auf die Meistergruppe. Heute geht es für die Mannschaft von Cheftrainer Markus Schopp zurück aus dem Trainingslager im slowenischen Moravske Toplice, wo sich der Tabellenvierte intensiv auf das Frühjahr und morgige Auftaktspiel beim Achten Austria Wien vorbereitet hat (17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Dabei geht es für die Blau-Weißen gegen einen Mitkonkurrenten um das Obere Playoff gleich um Big-Points.

Gibt sich vor dem Jahresauftakt des TSV Hartberg bei Austria Wien voller Tatendrang und peilt mit den Blau-Weißen drei Punkte in Wien-Favoriten an: Cheftrainer Markus Schopp. Der Hartberger Herbst-Höhenflug hat ein neues Selbstverständnis und Selbstvertrauen beim Überraschungs-Vierten ausgelöst.

TSV Hartberg "geht auf die 30 zu"

Die Ausgangslage für die Tabellenzehnten der Vorsaison ist fünf Runden vor Schluss des Grunddurchgangs sehr vielversprechend und verlockend zugleich. Platz 4 mit 29 Zählern (zum Vergleich nach 17 Runden im Vorjahr: Platz 11 mit 14 Punkten). Für Kapitän Jürgen Heil & Co. riecht es im Frühjahr nach Meistergruppe, die man zum zweiten Mal in der Bundesliga-Historie schaffen könnte. Es sind noch 15 Punkte zu vergeben, derzeit haben die Hartberger sechs Zähler Vorsprung auf den Tabellensiebenten RZ Pellets WAC. Ein Polster, doch kein Ruhekissen.

Zumal es das Restprogramm in sich hat mit: FK Austria Wien (A), LASK (H), SCR Altach (A), WSG Tirol (A), SK Sturm Graz (H). Somit geht es für die Schopp-Schützlinge noch drei Mal auswärts und in der heimischen Profertil-Arena zwei Mal ran, mit LASK & SK Sturm gegen zwei Top-3-Klubs der Liga.

Acht Punkte im Herbst gegen kommende fünf Gegner geholt

Gegen die fünf ausstehenden Grunddurchgang-Gegner holten die Blau-Weißen in den Herbst-Hinspielen acht Punkte (2S, 2U, 1N)...die gleiche Ausbeute in den Rückspielen würde definitiv reichen für die Meistergruppe. Mut macht auch, dass sich der Tabellenvierte in dieser Saison vor keinem Gegner verstecken braucht.

Und, dass Toptorjäger Maximilian Entrup den Hartbergern nun doch erhalten bleibt und nicht zum deutschen Zweitligisten Holstein Kiel gewechselt ist. Der Abgang von einem weiteren Schlüsselspieler, Christoph Lang (Leihabbruch, über SK Sturm zum SK Rapid), schmerzt zwar, doch wird womöglich durch den einzigen Winter-Neuzugang - Offensivkraft & ÖFB-U21-Teamspieler Onurhan Babuşcu (20 Jahre) - und natürlich das TSV-Kollektiv kompensiert.

War beim Hinspiel am 17. September beim Hartberger Heimsieg über Austria Wien (2:1) der Matchwinner: Der 27-jährige Kosovo-Deutsche Donis Avdijaj drehte damals nach 0:1-Rückstand durch FAK-Torgarant Andreas Gruber die Partie per Doppelpack (43./51.).

"...mit klarer Idee, dort drei Punkte mitnehmen zu können"

Der TSV Egger Glas Hartberg steht jedenfalls bereit in den Startblöcken, allen voran ihr "Navigator auf der Kommandobrücke": Markus Schopp.

Der Cheftrainer vor dem morgigen Match zum Jahresauftakt: „Wir freuen uns sehr auf den Frühjahrsauftakt in Wien gegen die Austria. Eine bärenstarke Mannschaft, aber genau eine Mannschaft die wir jetzt brauchen, um den Herbst zu bestätigen und wo wir alles abrufen müssen. Wir sind gut vorbereitet, erwarten uns ein super intensives Spiel mit der klaren Idee, dort drei Punkte mitnehmen zu können."

TSV-Stürmer Maximilian Entrup: „Die Vorbereitung war lange genug, wir freuen uns alle, dass es endlich wieder los geht. Wir sind voller Tatendrang und gehen natürlich in das Spiel, dass wir drei Punkte einfahren. In den nächsten Runden wollen wir unser Ziel, den Einzug in die Top-6, schnellstmöglich erreichen. Dafür haben wir in der Vorbereitung sehr hart gearbeitet und wollen am Wochenende die ersten drei möglichen Punkte einfahren.“

Es geht wieder los! Im ersten Pflichtspiel des neuen Kalenderjahres treffen wir in einem wichtigen Auswärtsspiel am Samstag um 17 Uhr auf @FKAustriaWien.



Alle Infos gibt´s in unserem Vorbericht: https://t.co/rMpLvj6hO6#fakhtb #admiralbl #forzatsv #nevergiveup — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) February 8, 2024

Fotocredit: RiPu Sportfotos und GEPA-ADMIRAL