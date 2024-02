Die Austria Klagenfurt, am Sonntag in Runde 18 im Topspiel zu Gast beim LASK (Dritter vs. Fünfter, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) hat sich seit dem Aufstieg ins Oberhaus des österreichischen Fußballs im Sommer 2021 nicht nur sportlich etabliert, sie ist auch zu einem immer attraktiveren Partner für ihre Sponsoren geworden. Wie eine von der ADMIRAL Bundesliga in Auftrag gegebene Studie des Marktforschungs-Unternehmens FOCUS ergab, haben die Kärntner Violetten ihren Werbewert im Vergleich zum Vorjahr um 32,2 Prozent auf 5,56 Mio. Euro steigern können.

Auch die Dressen der Waidmannsdorfer, die nach dem ADMIRAL Bundesliga-Aufstieg in 2021 bisher stets sensationell in der Meistergruppe vertreten waren und derzeit auf Rang 5 liegen, werden immer mehr frequentiert.

„Belegt, dass Austria Klagenfurt in Berichterstattung rund um ADMIRAL Bundesliga relevante Größe ist"

„Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis, weil es belegt, dass die Austria Klagenfurt in der Berichterstattung rund um die ADMIRAL Bundesliga eine relevante Größe ist. Bei der Studie wurden 27 Medientitel aus Fernsehen, Print und Internet ausgewertet. Hier haben wir mehr als 100 Partner auf 31 verschiedenen Werbeflächen sichtbar gemacht“, sagt Daniela Mayr-Koren, Head of Sponsoring & Marketing des Kärntner Traditionsklubs.

FOCUS wurde 1994 in Wien gegründet und gehört in der Marktforschung zu Europas führenden Instituten, das mit mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 35 Ländern für 900 Kunden tätig ist. Darunter ist auch die ADMIRAL Bundesliga, die ihren zwölf Klubs die Ergebnisse der aktuellen Studie nun zur Verfügung stellte.

Der Werbewert ist das Resultat einer individuellen, maßgeschneiderten Analyse und stellt am Markt die härteste Währung dar. Hier wird ein Mix aus Fläche und Zeit unter Berücksichtigung der aktuellen Tarife und der Reichweite aller ausgewerteten Medientitel zurate gezogen.

Die Analyse beantwortet Unternehmen die Frage: Was hätten wir für die Platzierung unserer Marke bezahlen müssen, wenn wir in den jeweiligen Medientiteln anstatt des Sportsponsorings klassische Werbung geschaltet hätten? Dieser Wert beträgt bei der Austria Klagenfurt insgesamt 5,56 Millionen Euro.

„Die Präsenz in der Berichterstattung ist das eine, auf der anderen Seite sind wir offen dafür, unsere Partner auch auf den vereinseigenen Kanälen wie der offiziellen Homepage und den Social-Media-Accounts einzubinden und kreativen, individuellen Content auszuspielen“, sagt Mayr-Koren.

Erfreuliche Nachrichten gab es auch im Nachwuchsbereich der Kärntner Violetten: Der ÖFB-Lizenzrat unter dem Vorsitz von Dr. Thomas Hofer-Zeni hat dem Kärntner Traditionsklub die AKA-Lizenz für die kommenden vier Spieljahre, beginnend mit der Saison 2024/25, erteilt. Die Zuteilung zu den Bewerben der ÖFB-Jugendliga und Jugend-Regionalliga ist noch nicht erfolgt.

„Es ist unser Anspruch, Talenten aus eigenen Reihen Weg in Profifußball zu ebnen"

„Wir haben in den zurückliegenden Jahren auch im Nachwuchsbereich gewaltige Entwicklungsschritte getätigt und sind stolz darauf, dass uns die Akademie-Lizenz bis 2028 erteilt worden ist“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

„Es ist unser Anspruch, Talenten aus den eigenen Reihen den Weg in den Profifußball zu ebnen und die bestmögliche Ausbildung zu gewährleisten. Mit Jannik Robatsch und Matthias Dollinger haben heuer zwei Burschen den Sprung geschafft und dienen als Vorbilder“, sagt Akademieleiter Robert Micheu.

