Hiobsbotschaft vor dem ADMIRAL Bundesliga-Frühjahrsauftakt des Tabellensechsten SK Rapid im Lavanttal beim direkten Kontrahenten um die Plätze der Meistergruppe, dem RZ Pellets WAC, am kommenden Sonntag (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER): Kapitän Guido Burgstaller musste am Donnerstag das Training aufgrund muskulärer Beschwerden abbrechen und begab sich umgehend zu eingehenden Untersuchungen zu Teamarzt Dr. Lukas Brandner. Der siebenfache Saisontorschütze verpasst damit die Einkehr in die entscheidenden Wochen des Grunddurchganges.

Ein absoluter "Antreiber" und Unterschiedspieler an vorderster Front bei den Grün-Weißen: Routinier und Kapitän Guido Burgstaller.

Einige Tage oder wenige Wochen Pause

Positiv für den Leistungsträger ist, dass keine gravierende Verletzung festgestellt wurde, aufgrund einer möglicherweise drohenden schwereren Schädigung der Muskulatur ist aber eine Pause vom Mannschaftstraining, die je nach Heilungsverlauf einige Tage oder wenige Wochen einzuhalten ist, notwendig.

In der laufenden Saison musste Guido Burgstaller im Spätsommer des letzten Jahres eine längere Zwangspause einlegen, die aktuelle Einschränkung steht allerdings in keinem Zusammenhang mit der damaligen Verletzung.

Guido #Burgstaller musste das Training aufgrund muskulärer Beschwerden abbrechen und muss nun wegen einer möglicherweise drohenden schwereren Schädigung der Muskulatur eine Pause einlegen. Gute Besserung, Burgi! 🍀



Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at