"Erbarmen, der LASK"....! Wenn der SK Austria Klagenfurt-Tross sich am morgigen Samstag auf den Weg aus der Kärntner in die oberösterreichische Landes-Hauptstadt macht, ist dem ein und anderen vielleicht etwas mulmig um die "Magengegend" zumute. Gab es doch gegen die Linzer in den bisherigen 18 Pflichtpartien nichts zu holen, stehen in sieben BL-Partien drei Remis und vier Niederlagen zu Buche. Darunter mit 0:4 im vergangenen April in der Raiffeisen Arena die höchste im Oberhaus gegen die Athletiker. Damals in der Meistergruppe...wo die Pacult-Elf auch im dritten BL-Jahr in Folge wieder hin will.

Beim vergangenen Gastspiel war das Tor des LASK für US-Boy Sebastian Soto und Austria Klagenfurt wie "vernagelt", wehrten sich die beiden gebürtigen Linzer, Torhüter Tobias Lawal und Felix Luckeneder, mit "Mann und Maske".

„Es ist schwer zu sagen, warum der LASK uns nicht liegt"

Während die Kärntner Violetten in ihrer noch jungen, zweieinhalb-jährigen Bundesliga-Historie schon Österreichs-Fußballflaggschiff FC Red Bull Salzburg ein Mal an einem geeigneten Novembernachmittag (27.11.2021) am Wörthersee zum Kentern brachten, respektive besiegt haben und vor einem Jahr Ende Februar beim späteren ÖFB-Cup-Sieger SK Sturm Graz in deren Festung Merkur Arena einen 2:1-Coup landeten, fehlt noch ein Dreier gegen den Dritten aus Linz in der "violetten Vita". Damit ist der LASK der einzige Gegner, den die Klagenfurter noch nicht biegen konnten. Eine Negativserie, die am Sonntag (ab 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) ihr Ende finden soll.

„Es ist schwer zu sagen, warum der LASK uns nicht liegt. Aber jedes Spiel hatte eine eigene Geschichte und hätte auch in die andere Richtung rennen können. Sie sind als Team abgebrüht, haben hohe individuelle Qualität. Aber wir werden alles geben, um dort etwas mitzunehmen. Sicherlich sind wir nicht der Favorit, aber wenn wir unsere beste Leistung abrufen, sind wir ein sehr unbequemer Gegner“, sagt Thorsten Mahrer - siehe auch exklusives Ligaportal-Interview mit dem Kapitän.

In den zurückliegenden fünf Wochen arbeiteten die Waidmannsdorfer hart dafür, zum Start in den zweiten Teil der laufenden Serie bereit zu sein. Neben den Einheiten auf dem Kunstrasen im Sportpark oder in Moosburg standen zwei Trainingslager in Bad Kleinkirchheim und an der kroatischen Adriaküste in Šibenik am Programm. Dort verpasste Chefcoach Pacult seiner Mannschaft den Feinschliff.

"...da haben wir in diesem Zeitraum sicherlich einen Standortnachteil"

„Die Winter-Vorbereitung ist aufgrund der Witterung in Kärnten immer schwierig und herausfordernd. Da haben wir in diesem Zeitraum sicherlich einen Standortnachteil, wenn es exrem kalt ist und die Plätze vereist sind. Aber ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht und gehen daher mit einem guten Gefühl in das Duell mit dem LASK“, so Abwehrchef Mahrer.

Verantwortliche und Profis der Austria haben nach dem starken Herbst auch an der Zielsetzung geschraubt. Oberste Prämisse bleibt natürlich der Klassenverbleib, doch die Violetten sprechen offen aus, dass sie Platz fünf verteidigen wollen und den damit verbunden Einzug in das obere Playoff anpeilen. Das würde den Meisterrunden-Hattrick bedeuten.

Die Ausgangslage ist zumindest mal verheißungsvoll: Der SKA hält vor den verbleibenden fünf Spielen des Grunddurchgangs bei 26 Punkten, der SK Rapid ist als Sechster zwei Punkte zurück, der Vorsprung auf den „Strich“ beträgt drei Zähler, hier lauert Lokalrivale WAC. Austria Wien hängt bereits fünf Punkte hintendran. Los geht's mit einem Treffen mit dem „Schreckgespenst“ - doch von Angst ist keine Spur.

Zumal Cheftrainer Peter Pacult im vergangenen Jahr auch mal gegenüber Ligaportal meinte, dass sich die Duelle relativieren und die Ergebnisse meist nicht die gezeigten Leistungen widerspiegeln. Eine klare Sache war übrigens der letzte Auswärts-Auftritt der Klagenfurter beim LASK am 30. April des Vorjahres, als die Gäste lange gegenhielten und durchaus Torchancen besaßen, ehe der deutsche Athletiker-Abwehrchef Philipp Ziereis per Kopfball nach Vorarbeit von Peter Michorl den Bann brach (51.).

Und ab der 71. Minute brachen bei der Austria dann alle Dämme. Robert Žulj per Kurzzeit-Doppelpack (71./77.) und Florian Flecker (86.) ließen am Ende ein 4:0 auf der Videowall beim ersten Klagenfurter Gastspiel in der schmucken, neuen Raiffeisen Arena erstrahlen. Das gleiche Resultat gab es für Torhüter Menzl & Co. auch in der aktuellen Spielzeit beim Derby in Kärnten.

Austria auswärts mit besserer Punkteausbeute als daheim

Es war allerdings auch in der 50. BL-Jubiläumssaison 2023/24 die bisher einzige Auswärtsniederlage des Tabellenfünften, der auf des Gegners Platz mehr Punkte holte (15; 4S, 3U, 1N) als daheim (11; 2S, 5U, 2N) und über die Landesgrenze hinaus noch unbesiegt ist. Mut bei der "Mission Meistergruppe" macht den Remisspezialisten der Liga auch, dass man nach allen bisherigen 17 Runden stets unter den Top-5 platziert war!

Während die Linzer, die sich vor zwei Jahren in ihrer "Seuchen-Saison" 2021/22 überraschend und erstmals nach der Liga-Reform im Unteren Playoff widerfanden, bei schon neun Punkten Vorsprung auf den Siebenten WAC praktisch bereits vorzeitig in diesem Frühjahr mit der Meistergruppe planen können und womöglich gar noch nach oben zum Liga-Führungsduo schielen (die Wintertransfers lassen diese Einschätzung zu), gilt die Austria-Aktion "Attacke Athletiker".

"Waidmannsheil", die Kärnter Violetten blasen mit dem neuem, 32-jährigen Torjäger Anton Maglica zum Frühjahrs-Saison-Halali...!

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL