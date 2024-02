Ohne Guido Burgstaller eröffnet der ADMIRAL Bundesliga-Sechste SK Rapid das Frühjahr in der Beletage im Rahmen des Gastspieles beim direkten Kontrahenten um die Meistergruppe, dem aktuell Rangsiebenten RZ Pellets WAC, am Sonntag im pittoresken Kärntner Lavanttal (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Vorab hat Cheftrainer Robert Klauß im RapidTV-Interview über allerhand gesprochen. Siehe auch: Vorschau & Expertentipp!

Der Blick geht "nach vorne" beim Übungsleiter im Wiener Westen, Robert Klauß, der vor fünf "Endspielen" mit den Grün-Weißen steht, um den Platz in der Meistergruppe einzuheimsen.

"...Wege finden, um den WAC zu knacken"

SK Rapid-Cheftrainer Robert Klauß...

...über Spiel und Gegner: "Wir haben den Gegner gut analysiert, haben und werden uns noch gut vorbereiten. Ich glaube, dass der WAC eine sehr ausgeglichene Mannschaft ist, die vieles abdeckt am Platz und kaum eine große Schwäche hat. Wichtig wird es sein, bei uns und unseren Dingen zu bleiben. Wir haben die ganze Woche gut trainiert, haben heute eine sehr intensive Einheit hinter uns. Am morgigen Samstag werden wir noch die Standards trainieren. Dann sind wir gut vorbereitet."

...darüber, ob der Weggang von WAC-Offensivkraft Mohamed Bamba Rapid in die Karten spielt? "Ich glaube, dass man das am Wochenende sehen wird. Damit beschäftige ich mich wenig. Es geht darum, Wege zu finden, wie man den WAC knacken kann. Wintertransfers haben wir nicht so betrachtet."

...über ein Comeback von Terence Kongolo nach Rotsperre und kurzer Verletzungspause: "Er hat die ganze Woche alles und sehr gut trainiert. Wir werden jetzt schauen, wie der die Belastung verkraftet hat und entscheiden dann, ob er spielen wird."

...über das Spiel und seinen vorentscheidenden Charakter im Kampf um Platz sechs: "Klar, wir brauchen Punkte und müssen diese holen - gegen wen wir sie holen ist nicht so wichtig. Der WAC ist ein direkter Gegner um den sechsten Platz, von dem wir uns distanzieren wollen. Es ist vor allem sehr wichtig, jetzt gut reinzustarten und den Rhythmus zu finden.

