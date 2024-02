Nach dem Gipfeltreffen (FC Red Bull Salzburg vs. SK Sturm Graz, 1:1) ist vor dem Kellerduell. In dem am Sonntag am Innsbrucker Tivoli In der 18. Runde der ADMIRAL Bundesliga der Tabellenvorletzte WSG Tirol den "Rote Laterne-Inhaber" SC Austria Lustenau empfängt (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Es ist fünf Runden vor Ende des Grunddurchgangs für beide West-Klubs ein richtungsweisendes Duell.

Nachdem er nahezu die komplette Herbstsaison ausfiel, brennt Valentino Müller auf sein Startelf-Comeback. Nachdem die Saison so gut für den gebürtigen Vorarlberger anfing und er in der 1. Runde im Uniqa-ÖFB-Cup beim OÖ-Ligisten SV Bad Schallerbach einen Treffer beim 3:2-Sieg n.V. beisteuerte und hernach auch noch zwei BL-Spiele absolvierte, fiel der 25-jährige Mittelfeldspieler hernach vier Monate und damit 14 Runden verletzungsbedingt aus.

"Wir haben alles umsetzen können, was wir uns vorgestellt haben"

Exakt 63 Tage nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen den FC Blau-Weiss Linz kehrt der Tiroler Bundesligist am Sonntag auf die Bühne des österreichischen Oberhauses zurück. Nach zuletzt zwei Testspielsiegen auf Naturrasen gegen FK Borac Banja Luca (1:0 im türkischen Trainingscamp in Side/Antalya) sowie den FC Kufstein (10:0 in Wattens) blickt Cheftrainer Thomas Silberberger zufrieden auf die rund fünfwöchige Wintervorbereitung zurück: "Die Vorbereitung war im Großen und Ganzen zufriedenstellend. Das Trainingslager in der Türkei war ausgezeichnet und wir haben alles umsetzen können, was wir uns vorgestellt haben."

Siehe auch exklusiven Ligaportal-Interview mit dem 50-jährigen Innsbrucker.

Mit großem Tatendrang freut sich auch ein gebürtiger Lustenauer auf das Match am Sonntag: Valentino Müller. Der seit 19. Jänner 25-Jährige, der sich in dieser Saison das Kapitänsamt mit Abwehrakteur Felix Bacher teilt, fiel nahezu die komplette Herbstsaison wegen einer Achillessehnenreizung aus und kam erst gegen Ende beim Auswärts-Match bei Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz zu einem Comeback über acht Minuten. Der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler steht am Sonntag vor seinem 112. Einsatz in der ADMIRAL Bundesliga.

Der Mittelfeldspieler meint vorab: "Die Stimmung ist gut. Wir freuen uns, dass es am Sonntag endlich wieder losgeht. Wir wollen gleich mit einem Sieg ins neue Jahr starten."

Transferaktivitäten der Gegensätze

Während auf Seiten der Grün-Weißen aus Wattens in der Wintertransferperiode ein Stein auf dem anderen blieb und es mit Julius Ertlthaler (wechselte zu GKS Tychy nach Polen) nur einen Abgang zu kompensieren gab, wurde hinter dem Arlberg eifrig am Kader gefeilt.

Neben der Bestellung von Andreas Heraf als neuer Cheftrainer sowie Dominik Visintainer als Co-Trainer vermeldete der Tabellen-12. insgesamt fünf Neuzugänge sowie drei Abgänge. Unter den Abgängen findet sich auch Ex-WSG-Stürmer Nikolai Baden Frederiksen wieder, dessen Leihvertrag mit Vitesse Arnheim nach nur einer Halbsaison aufgelöst wurde und der 23-Jährige im Anschluss in die dänische Heimat weiter wechselte.

Tabellenkonstellation verspricht Spannung

Mit einem Blick auf die Tabelle der ADMIRAL Bundesliga lässt sich die Brisanz des grün-weißen Duells erkennen. Fünf Runden vor der Punktehalbierung liegt die Silberberger-Elf mit elf Punkten auf Platz 11, die bisher sieglose Lustenauer Austria reiht sich derzeit mit drei Punkten aus 17 Runden auf dem Tabellenende ein.

Die Marschroute für die restlichen Spiele im Grunddurchgang ist daher klar für die Tiroler definiert: Den Rückstand auf den ominösen 'Strich' verkürzen und den Vorsprung auf den SC Austria Lustenau ausbauen.

🎙️Bevor am Sonntag die Kugel wieder rollt, haben wir uns mit Manager Sport Stefan #Köck, Cheftrainer Thomas #Silberberger und Kapitän Valentino #Müller unterhalten! ⤵️



📲 https://t.co/lqwaVqQHY9#WirSiegenGemeinsam — WSG Tirol (@WSGTIROL) February 8, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at