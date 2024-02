Der Überraschungsvierte TSV Hartberg machte bei seinem Jahres-Pflichtspielauftakt in der 18. Runde auswärts beim Tabellenachten FK Austria Wien zunächst da weiter, wo die Schopp-Schützlinge im Herbst aufgehört hatten. Mutig, forsch, bewährtes Umschaltspiel und "Aktion Attacke". Torschütze vom Dienst Maximilian Entrup sorgte mit der schnellen 1:0-Führung für einen Start nach Maß. Defensiv-Defizite samt Eigenfehler ließen jedoch die Partie kippen, sodass am Ende der Mitkonkurrent um das Obere Playoff aus Wien-Favoriten einen 3:1-Sieg feierte. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Lager der Steirer. Siehe auch HIER!

Hatte nach der Auftaktniederlage im neuen Jahr seine Schützlinge (hier Manuel Pfeifer, dahinter der eingewechselte Dominik Frieser) zu trösten: TSV-Cheftrainer und "Spieler-Vater" Markus Schopp.

"Spiel kann nach 20 Minuten entschieden sein, wenn wir unsere Chancen und Umschaltmöglichkeiten nutzen"

Markus Schopp (Trainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Spiel: „Es gibt heute einen verdienten Sieger aus Wien. Sie haben es geschafft, aus ihren wenigen Möglichkeiten Tore zu machen, während wir aus unseren vielen Möglichkeiten keine Tore gemacht haben. Am Ende des Tages geht es darum, wer die Tore macht. Da waren wir heute leider nicht dort, wo wir sein sollten, aber ansonsten haben wir schon ganz viele Themen richtig gemacht, die mir gut gefallen haben.

Ich glaube, das Spiel kann nach 20 Minuten entschieden sein, wenn wir unsere Chancen und Umschaltmöglichkeiten nutzen. Das tun wir nicht und dann lassen wir den Gegner zu einfach zu Torchancen kommen. Da müssen wir einfach noch entschlossener und klarer in den Zweikämpfen sein. Wir haben es heute selbst aus der Hand gegeben, uns mit drei Punkten zu belohnen. Ich weiß aber auch, was wir sehr gut gemacht haben.“



…die Gegentore: „Alle drei Tore ärgern mich sehr. Das erste Tor ist eine Spielverlagerung, die so nie zustande kommen darf, in der Box haben wir ganz schlecht verteidigt. Beim zweiten kann man sagen, dass es ein komplett individueller Fehler war, aber wenn man sich die Details ansieht, an denen wir arbeiten, gibt es da ganz klare Gründe, wieso das passiert ist.

Das sollte und darf in dieser Situation schon gar nicht passieren. Das dritte Tor passierte einfach in einer kurzen Phase nach dem 2:1, wo ein paar nicht wirklich am Platz waren. Wenn man sich ansieht, wie wir uns, speziell vor dem dritten Tor, in den Zweikämpfen verhalten haben, dann darf das auch nicht passieren. Das wissen die Jungs eh am besten, weil sie superkritisch mit ihrer eigenen Leistung sind.“

„Klar ist es ein absoluter Fehler, der das Spiel zum Kippen gebracht hat"

…den Fehler vor dem 2:1: „Klar ist es ein absoluter Fehler, der das Spiel zum Kippen gebracht hat und darf in dieser Form nicht passieren. Aber es gilt in der Situation einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen und die wurden nicht getroffen. Diese Zone des Spielfelds ist natürlich brenzlig und wenn man so einen Fehler macht, passiert so etwas. Mamadou weiß selber, was er in der Situation besser machen muss.“



…den Wechsel von Christoph Lang: „Er war ein wichtiger Spieler, keine Frage. Aber jeder, der bei Vereinen in dieser Größenordnung arbeitet weiß ganz einfach, dass es nach so einer Halbsaison Interesse gibt, aber damit muss man sich einfach abfinden und bessere Lösungen finden. Ich glaube, wir haben gute Lösungen gefunden und in der Vorbereitung gut ausgearbeitet.“

Na klar...wer sonst...!?! Maximilian Entrup erzielte das erste TSV-Tor in 2024 in der ADMIRAL Bundesliga und führt aktuell allein mit neun Treffern die BL-Torschützenliste an.

„Der Torwart hält ihn mörderisch, aber wenn ich da das zweite mache, geht es in richtige Richtung"

Maximilian Entrup (Torschütze TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Spiel: „Wir sind heute ganz klar an der Effizienz vor dem Tor gescheitert. Ich glaube, dass wir absolut verdient in Führung gegangen sind. Wir hatten für ihre Ideen einen richtig guten Plan, ich hatte dann das zweite am Fuß. Der Torwart hält ihn natürlich mörderisch, aber wenn ich da das zweite mache, dann geht es in die richtige Richtung.

Wir waren vorne zu ineffizient und hinten haben wir es ihnen zu leicht gemacht. Wir hätten auch die Qualität, das Spiel auswärts gegen die Austria zu drehen und dürfen uns da nicht einfach so aufgeben. Da müssen wir uns selbst an der Nase nehmen und es in Zukunft besser machen, sonst wird es schwer.“



…seine Entscheidung bei Hartberg zu bleiben: „Ich muss ganz klar sagen, dass ich mich sehr wohl in Hartberg fühle und dass es eigentlich immer in meinem Interesse war zu bleiben. Natürlich gibt es nach einer guten Hinrunde Gerüchte und Vereine, die sich melden, aber das gehört zum Fußball dazu. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich mich sehr wohlfühle und dass ich eigentlich in Hartberg bleiben möchte. An dem hat sich nichts geändert.“

„Das war heute auf jeden Fall ein Lernmoment für sein Team"

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…die Leistung von Hartberg: „Markus Schopp will das Team ja entwickeln. Diese Thematik mit dem Fehlpass vor dem 1:2 hat es schon im Herbst auch gegeben. Trotzdem ist man dabeigeblieben und mit diesen Fehlern, die man noch zu Beginn der Saison gemacht hat, ist man gewachsen.

Die individuellen Fehler stören ihn zwar, aber es gibt genug Positives, dass er weiterhin an dieser Idee festhält. Das war heute auf jeden Fall ein Lernmoment für sein Team und das wird er im Training und in den kommenden Spielen ausnutzen, um wieder dieses Momentum aufzunehmen, das man teilweise im Herbst hatte.“



…wieso Maximilian Entrup in diesem Spiel nicht besser in Szene gesetzt wurde: „Er hat es selbst erwähnt. Nach dem 1:2, was ja eigentlich ein Geschenk war, hat man plötzlich den Fokus auf das Spiel verloren. Er braucht aber ein funktionierendes Team für seine Gefährlichkeit und wenn das Team die Luft auslässt, ist bei ihm die Luft auch draußen.“

„Nach Kiel wäre es ein Schrittchen gewesen"

…die Entscheidung von Maximilian Entrup, bei Hartberg zu bleiben: „Ich denke, dass es der richtige Schritt war. Nach Kiel wäre es ein Schrittchen gewesen und ich glaube, dass sein nächster Schritt ein großer sein wird. Zumindest, wenn er weiter so performt, eventuell bei der Europameisterschaft einberufen wird und Markus Schopp vielleicht einen anderen Klub findet und Hartberg verlässt.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

