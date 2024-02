Als absoluter "Königstranfers" des SK Sturm Graz hat sich der seit kurzem 21-jährige Rasmus Højlund (geb.: 04.02.2003) entpuppt. Das dänische Ausnahmetalent und Sturmjuwel war im Jänner 2022 zu den "Blackies" gekommen und nach 21 Auftritten in Schwarz-Weiß sowie zwölf Torerfolgen und vier Vorlagen für eine Rekordablösesumme von rund 20 Millionen Euro zu Atalanta Bergamo nach Italien in die Serie A gewechselt, um wenig später auf der "Insel" in der Premier League für Furore zu sorgen... Nun angeln die "Schwoazn" offenbar mit Nachdruck nach dessen jüngeren Bruder Emil Højlund.

War selbst eine brandheiße Aktie für den SK Sturm Graz und könnte im Trikot der "Blackies" bald von seinem knapp zwei Jahre jüngeren Bruder beerbt werden: Rasmus Højlund.

Wiederholt sich die Erfolgsstory mit nächstem dänischen Youngster?

Der eine ist mit 21 Jahren bereits als offensiver Unterschiedspieler ein unentbehrlicher Bestandteil des Kollektivs vom englischen Rekordmeisters Manchester United, lukrierte für die Göttin "La Dea", die den Jungspund von den "Blackies" an den "Stiefel" lotste, eine Ablösesumme von fast 74 (!) Millionen Euro und scort auf der Insel im "Theater of Dreams" mittlerweile in regelmäßigen Abständen... Was ein kometenhafter Karriereanstieg des damals vom FC Kopenhagen an die Mur gewechselten Rasmus Højlund.

Dessen 19-jähriger Bruder Emil Højlund (geb.: 04.01.2005) verfügt über ähnliche Anlagen im offensiven Segment und ist aktuell ebenfalls in einem bis Sommer 2025 laufenden Vertrages dem dänischen Traditionsklub FC Kopenhagen angehörig. Der 1,85 Meter große "Danish Dynamite", der in puncto Marktwert im Moment rund 300.000 Euro schwer sein soll (Quelle: tranfermarkt.at), gehört im Sturmzentrum seit Jahren der Nachwuchsnationalmannschaft an und kam im Juli des Vorjahres zu seinem Debüt in der "Superliga".

Sein Berater wiederum stehe laut Meldungen des dänischen Mediums "tipsbladet" aktuell in Kontakt mit den Verantwortlichen des SK Sturm Graz, die reges Interesse am hochveranlagten Youngster bekundet haben und mutmaßlich eine Verpflichtung im Sommer ins Auge fassen, zumal der Kontrakt von Leihspieler Mika Biereth, der für das Frühjahr nach der Verletzung des dynamischen Seedy Jatta vom FC Arsenal nach Graz-Liebenau geholt wurde, nach dieser Saison ausläuft.

Folgt ein zweiter Glücksgriff im Hause der "Familie Højlund" für den aktuell Tabellenzweiten der ADMIRAL Bundesliga?

🚨Wieder ein Højlund ?

Laut @tipsbladet ein Medium aus Dänemark steht Emil #Højlund beim SK Sturm auf dem Zettl… 🇩🇰

Der jüngere Bruder von Rasmus ist ebenso Stürmer und könnte im Sommer sehr interessant werden. 🤔



🔘Vertrag bis Sommer 2025

🔘Sturm hat Kontakt zu seinem Berater pic.twitter.com/daXQMLxADn — SturmGrazInside🖤 (@SturmGrazInside) February 10, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL