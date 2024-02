Wie in der Vorsaison siegt der SK Rapid wieder in der Lavanttal-Arena gegen den gastgebenden WAC. 2:1 am 26. Februar 2023 (Tore für Rapid: Greil & Zimmermann, Letzterer inzwischen an die Wolfsberger ausgeliehen), 2:0 ein Jahr später dank Treffer der Stürmer Grüll (12.) und Mayulu (75.). Damit bleiben die Hütteldorfer "über dem Strich", bauen den Vorsprung auf die Kärntner auf vier Zähler aus. Ohne ihren verletzten Toptorjäger und Kapitän Guido Burgstaller war es allerdings ein glücklicher Sieg der Gäste. Nachfolgend aus deren Lager gesammelte STATEMENTS.

Blitzsauber verwandelter Elfmeter zum Führungstor des SK Rapid durch Unterschiedsspieler Marco Grüll auf seiner Frühjahrs-Abschiedstournee der Grün-Weißen in der ADMIRAL Bundesliga vor seinem Sommer-Wechsel an die Weser zum deutschen Bundesligisten SV Werder Bremen.

"Im Endeffekt zählt das Ergebnis und das passt"

SK Rapid-1:0-Torschütze und "Man of the Match" Marco Grüll über...

...Wichtigkeit des Sieges: "Wir wissen, was hier in Wolfsberg meistens für ein Spiel auf uns zukommt. Es ist immer eklig zum spielen da, sag ich mal. Wir sind super ins Spiel reingestartet und haben uns dann das Leben wieder selber schwer gemacht. Aus dem Spiel haben wir zwar nicht viel zugelassen, doch durch Standards war der WAC das ein und andere Mal gefährlich. Doch im Endeffekt zählt das Ergebnis und das passt. Im Endeffekt ein souveränes 2:0."

...den herausgeholten und selbst verwandelten Elfmeter: "Es war ein klarer Elfer in meinen Augen und gut verwertet. Aber im Endeffekt bin ich nicht ganz zufrieden, weil ich doch noch zwei Tore schießen muss. Das ist trotzdem noch der Kritikpunkt heute, den ich mir selber setze."

"Wir hatten dann klaren Bruch in unserem Spiel"

SK Rapid-Cheftrainer Robert Klauß über...

...das Fazit zum Spiel: "Wir sind natürlich sehr froh und glücklich, wußten, dass es ein sehr schweres Auswärtsspiel unter schwierigen Bedingungen werden wird. Auch aufgrund der Heimstärke vom WAC, aber auch wie sie Fußball spielen. Es ist eine sehr komplette Mannschaft, mit einer sehr klaren Idee. Und vor allem auch mit wenig Schwachstellen. Deswegen war es eine schwierige Herausforderung für uns. Wir haben es gerade zu Beginn sehr gut gemacht. In den ersten 15 Minuten bis zum Tor war es genau der Start, den wir uns vorgenommen und gewünscht haben. Gehen mit 1:0 in Führung. Die uns im weiteren Spielverlauf sehr geholfen hat.

Wir hatten dann einen klaren Bruch in unserem Spiel und müssen da auch nochmal mit unseren Jungs sprechen, warum das so war. Wir haben uns dann sehr passiv verhalten mit und gegen den Ball, hatten zu wenig Ballbesitz und die Bälle zu schnell hergeschenkt. Waren dann auch nicht mehr so griffig im Pressing, sind zu tief reingefallen und haben einfach zu viele Situationen für den Gegner zugelassen um unseren Strafraum herum. Haben Standardsituationen gegen uns produziert, Einwürfe und zweite Bälle nicht gut verteidigt. Wir hatten dann ein, zwei Chancen des Gegners, die wir überstehen mussten bis zur Halbzeit.

Wir waren da nicht zufrieden und haben in der Halbzeit zwei Sachen korrigiert. Sind dann aus der Pause auch wieder mit einem guten Auftakt rausgekommen. Ich finde wir haben dann eine bessere zweite Halbzeit gespielt, wo wir mehr Kontrolle und weniger Chancen zugelassen hatten. Sind selbst auf der gegnerischen Seite immer mehr in den Rücken der Kette gekommen, machen dann auch erfolgreich das Tor und dann wurde es mit zunehmender Spielzeit immer besser. Wir freuen uns, dass wir hier die drei Punkte mitnehmen konnten."

...persönliches Erfolgserlebnis für Fally Mayulu als Burgstaller-Ersatz: "Für einen jungen Stürmer, der zuletzt wenig Spielzeit hatte und dann das Vertrauen direkt in die Startelf zu rücken bekommt, war das sehr wichtig. Dass er sich Selbstvertrauen holt und für sein Spiel belohnt. Man hat schon gemerkt, dass er Ende der Woche gut trainiert und seine Chance gewittert hat, um zu spielen.

Die Chance haben wir ihm gegeben. Er bringt viel mit, hat gute Anlagen, ist groß, hat ein unglaublich hohes Tempo und kann mit beiden Füßen abschließen. Das hat er heute gezeigt, als er den Ball mit links in die lange Ecke haut. Deswegen freuen wir uns. Trotzdem müssen wir mit ihm noch an paar Sachen arbeiten, die er noch zu verbessern hat. Tore tun für einen Stürmer natürlich immer gut."

"...er ist am Freitag erst ins Training eingestiegen"

...Leistung von Torhüter Niklas Hedl (Foto): "Er hatte eine schwierige Woche, weil er etwas verletzt war nach dem Cup-Spiel gegen den SKN St. Pölten. Er hatte eine kleine Fußblessur, konnte nicht trainieren und ist am Freitag erst ins Training eingestiegen. Und dafür hat er es richtig gut gemacht. In jungen Jahren ist das nicht so einfach als Tormann, du brauchst deine Routine.

Es freut mich extrem für ihn, dass er heute auch zwei richtig wichtige Bälle für uns gehalten hat und vor allem uns dann auch immer wieder diesen Rückhalt und diese Sicherheit gegeben hat. Schönes Erlebnis für ihn.

...fünfte gelbe Karte für Leopold Querfeld, der in Graz fehlen wird: "Tut uns schon weh. Leo ist eine Konstante bei uns, ist stabil. Freut mich, dass Maxi Hofmann ein gutes Spiel über 90 Minuten gemacht hat. Terence Kongolo (Anm.: ab 76. Min.) haben wir Spielzeit gegeben, dass er vorbereitet ist. Wir haben den Solli (Anm.: Michael Sollbauer), der aktuell im Training eine gute Leistung bringt. Deswegen werden wir es schon gut kompensieren können und hoffen jetzt alle auf eine gute Vorbereitung."

"...er kann ruhig noch fester schießen"

SK Rapid-Torhüter Niklas Hedl über...

...kein Gegentor erhalten zu haben: "Ist extrem schön. Ich hatte mir vor dem Spiel vorgenommen, zu Null zu spielen. Dann weiß ich, dass wir das Spiel nicht verlieren können und zum Glück haben wir vorne zwei Tore erzielt und gewinnen das Spiel."

...seine zwei Glanzparaden, 1. Halbzeit bei Fallrückzieher und 2. Halbzeit gegen Zimmermann: "Beim ersten Schuss war ich mit dem Rücken zu mir über den Fallrückzieher etwas überrascht. Zum Glück habe ich den Ball über die Latte lenken können. Beim zweiten trifft mich der Zimmerl zum Glück voll im Gesicht. Er kann ruhig noch fester schießen, wenn ich weiß, dass er mir immer ins Gesicht schießt. Ist mir Wurscht."

...wie wichtig beiden Pflichtspiel-Siege zum Jahresauftakt für den Kopf sind, auch im Hinblick auf nächstes Spiel beim SK Sturm: "Extrem wichtig, dass wir jetzt gut gestartet sind. Jetzt geht es nach Graz und natürlich wollen wir da auch punkten."

"Mein Job ist, Tore zu schießen"

2:0-Torschütze Fally Mayulu: "Es ist immer gut, ein Tor zu erzielen. Doch am wichtigsten sind die drei Punkte. Dass wir in die Frühjahrssaison in einer guten Form starten. Ich freue mich für das Team. Jedes Tor ist natürlich wichtig und mein Job ist, Tore zu schießen"

Fotocredit: GEPA Admiral und Harald Dostal/www.sport-bilder.at