WAC-Cheftrainer Manfred Schmid hatte das "Schnittstellen-Spiel" gegen Mitkonkurrent SK Rapid um ein Meistergruppen-Ticket als bis dato "wichtigstes Spiel der Saison" ausgerufen. Doch es sollte ein gebrauchter Sonntag für den 52-jährigen Wiener und die Wolfsberger werden. Erst der ebenso kurzfristige wie tragische Ausfall von Unterschiedsspieler Augustine Boakye, dann - trotz ansprechender Leistung - eine 0:2-Heimniederlage gegen effiziente Hütteldorfer. Vier Runden bleiben noch im Grunddurchgang, bei derzeit vier Punkten Rückstand der Wölfe auf Rang 6. Nachfolgend WAC-STATEMENTS. Siehe auch jene vom SK Rapid.

Manfred Schmid hat mit dem WAC nach drei ADMIRAL Bundesliga-Niederlagen in Folge, allesamt obendrein ohne eigenen Torerfolg (0:1 vs. RB Salzburg, 0:2 vs. TSV Hartberg und 0:2 vs. SK Rapid), an Boden verloren auf Rang 6 und damit die Teilnahme zum Oberen Playoff. Doch noch sind die Wölfe durchaus in Reichweite.

"...sonst waren sie kaum vorhanden"

Manfred Schmid (Cheftrainer RZ Pellets WAC) über...

…die Niederlage: „Wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Wir waren sicher nicht die schlechtere Mannschaft, hatten zahlreiche Chancen. Rapid hat aus dem Nichts zwei Tore gemacht. Sonst waren sie kaum vorhanden. Wir haben das Spiel kontrolliert.“

…ob man Mo Bamba nachweinen muss: „Überhaupt nicht. Dafür haben wir andere Spieler im Kader, die jetzt liefern müssen. Bamba nachweinen macht keinen Sinn.“

„Wir wollen unbedingt, aber wir müssen nicht"

…die Ausgangslage im Rennen um die Top-6: „Die Lage hat sich jetzt natürlich nicht verbessert. Das ist ein Rückschlag. Wir wissen, dass wir am Wochenende gewinnen müssen, um noch ein Wörtchen mitzureden. Gelingt uns das nicht, wird es sehr schwer.“

…ob es ein Problem wäre, nicht die Top-6 zu erreichen: „Überhaupt nicht. Wir wollen unbedingt, aber wir müssen nicht. Wir bauen gerade eine Mannschaft auf, haben Spieler verloren und neue Spieler dazubekommen, die noch nicht spielberechtigt sind. Das wird uns nicht zurückwerfen, aber natürlich wollen wir da gerne rein.“

„Wenn ich das Ding reinmache, ist das Spiel wieder offen“

Bernhard Zimmermann (SK Rapid-Leihspieler beim RZ Pellets WAC) über...

…seine vergebene Großchance: „Damit hadere ich natürlich. Wenn ich das Ding reinmache, steht es 1:1 und das Spiel ist wieder offen.“

…die Leistung des WAC: „Wir haben eine ordentliche Partie gespielt. Besonders in der ersten Halbzeit. Leider ist uns das Tor nicht geglückt.“

…die Gemütslage nach der Niederlage: „Jedes Spiel ist wichtig. Natürlich war das jetzt ein direkter Konkurrent, wo es noch mehr wehtut. Ich bin aber überzeugt, dass wir noch mehr Punkte holen werden.“

…den Abgang von Mo Bamba: „Spieler kommen und gehen. Ich habe derweil meine Chance genutzt und mich in der Vorbereitung gut präsentiert. Das muss ich in der Saison jetzt mit guten Leistungen untermauern.“

„Ich glaube daran, dass wir es noch schaffen können"

Ervin Omic (RZ Pellets WAC) über...

…die Gründe der Niederlage: „Die Details haben das Spiel entschieden. Rapid hat es vor dem Tor besser gemacht als wir. Sie haben zwei Tore mehr geschossen und deswegen haben sie gewonnen.“

…die Bedeutung des Spiels: „Es ist sehr enttäuschend. Das ist heute für die Top-6 ein wichtiges Spiel gewesen. Wir haben unser Ziel zu gewinnen nicht erreicht. Aber ich glaube daran, dass wir es noch schaffen können.“

…den Abgang von Mo Bamba und den Ausfall von Boakye: „Das waren zwei wichtige Spieler für uns. Mo Bamba macht das zum Glück gut in Frankreich. Aber der Kader ist groß genug, um das kompensieren zu können.“

„Nach vorne hat uns etwas die Durchschlagskraft gefehlt"

Dominik Baumgartner (Abwehrspieler RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel: „Bis zum Elfmeter haben wir Rapid sehr gut unter Kontrolle gehabt. Sie hatten vorher keinen einzigen Torschuss gehabt. Nach vorne hat uns etwas die Durchschlagskraft gefehlt. Grundsätzlich war es nicht schlecht, aber wir stehen mit null Punkten da.“

…ob der Abgang von Bamba und der Ausfall von Boakye zu spüren waren: „Wir wissen, welche Qualitäten die zwei haben. Mo wird nicht mehr zurückkommen zu uns, den müssen wir ersetzen. Da stehen andere auf dem Platz und wir müssen das durch Teamleistung kompensieren. Das ist uns heute nicht hundertprozentig gelungen.“

