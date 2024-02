Selten zuvor war Austria Klagenfurt an einem Sieg gegen den LASK so nah dran wie heute in der 18. Rd. der ADMIRAL Bundesliga. In 18 Pflichtpartien gab es zuvor vier Remis und 14 Niederlagen. Davon im Oberhaus vier, zuletzt in Linz im vergangenen April gar mit 0:4. Diesmal gab es auch vier Tore, allerdings beiderseits je zwei. Mit 2:1 führten die Kärntner Violetten in die Nachspielzeit hinnein, waren ein Jahr nach dem 2:1-Auswärtscoup beim SK Sturm Graz am nächsten dran, ehe "Austria-Alptraum" Robert Zulj, der wie beim vergangenen Duell in der Raiffeisen Arena wieder gegen die Pacult-Elf doppelt traf, die Waidmannsdorfer aus allen (Sieg-)Träumen riss. Zu den STATEMENTS...

Rico Benatelli und Austria Klagenfurt lieferten Moses Usor und dem LASK einen großen Fight und hatten den ersten Sieg über die Linzer schon zum Greifen nahe.

Sageder: „Du kriegst keine normale Antwort mehr“

Thomas Sageder (Cheftrainer LASK) über...

…das Spiel: „In der ersten Hälfte haben wir den Klagenfurtern noch zu viele Umschaltsituationen ermöglicht, nach der Pause hatten wir den Gegner eigentlich sehr gut im Griff und konnten uns einige hochkarätige Möglichkeiten erarbeiten. Nach dem Gegentreffer hat die Mannschaft eine tolle Reaktion gezeigt und sich für eine gute Leistung zumindest noch mit einem Punkt belohnt.“

...die strittige Handspiel-Szene: „Jeder sieht es wie er es will. Vorige Woche haben wir in einer ähnlichen Situation keinen Elfmeter bekommen. Der Schiedsrichter schaut sich das fünf Minuten an und du weiß nicht, nach welchen Kriterien er es beurteilt. Du kriegst keine normale Antwort mehr.“

…was vom Spiel übrigbleibt: „Ich habe mich gefreut, Peter Pacult zu treffen. Das ist der Trainer, von dem ich immer etwas mitnehmen kann. Ich finde, wir haben ein ordentliches Spiel gemacht. Ich will, dass wir gewisse Absicherungen haben und nicht in Konter laufen. Das habe ich in der Halbzeit deutlich angesprochen und danach haben wir es besser gemacht.“

„Eine Top-Mannschaft der Liga muss so ein Spiel locker gewinnen“

Robert Zulj (Kapitän & Doppeltorschütze LASK) über...

…sein Tor: „Es ist egal, wer die Tore macht. Es wäre wichtiger gewesen, drei Punkte zu machen.“

…die Leistung seiner Mannschaft: „Über die heutige Leistung können wir nicht happy sein. Bei allem Respekt vor Klagenfurt. Sie haben sich hinten reingestellt und auf Fehler gewartet. Eine Top-Mannschaft der Liga muss so ein Spiel locker gewinnen.“

…was besser hätte laufen müssen: „Wir hatten in der ersten Halbzeit gefühlt 80% Ballbesitz. Wir haben Klagenfurt mit sehr wenig Aufwand vor unser Tor kommen lassen. Das darf uns einfach nicht passieren.“

„Es gibt Interessenten für ihn. Er hat ein Angebot aus China"

Radovan Vujanovic (Geschäftsführer LASK) über die Zukunft von Peter Michorl: „Es gibt Interessenten für ihn. Er hat ein Angebot aus China, das stimmt. Letztendlich muss er entscheiden, was er will.“

Fühlte sich gut unterhalten und hatte vor allem Freude am sehenswerten Freistoßtor zum 2:1 von Comebacker Christopher Cvetko: Chefcoach Peter Pacult.

„Da braucht man nicht viel zu sagen. Perfekt getroffen"

Peter Pacult (Cheftrainer Austria Klagenfurt) über..

…den Cvetko-Freistoß: „Da braucht man nicht viel zu sagen. Perfekt getroffen. Dass er das kann, hat er im Training schon bewiesen. Kompliment, dass er den so rüberbringt. Hut ab!“

…das Spiel: „In der ersten Halbzeit hatten wir sehr gute Möglichkeiten. Da haben wir Chancen liegenlassen. In der zweiten Halbzeit hat der LASK sehr viel Druck gemacht und gezeigt, dass sie sehr guten Fußball spielen. Kompliment an meine Mannschaft und wie sie sich verhalten hat. Wir haben die Wege sehr gut zugestellt. Wir haben uns gut präsentiert und einen wichtigen Schritt gemacht.“

…was in der zweiten Halbzeit gefehlt hat: „Wir haben uns nicht mehr lösen können. Wir haben die Bälle nicht halten und nicht nach vorne spielen können, sodass wir in mehr Ballbesitz kommen können. Trotz allem muss man in Linz erstmal einen Punkt mitnehmen.“

…die Last-minute-VAR-Entscheidung zugunsten seiner Mannschaft: „Wenn es Hand ist, ist es Hand. Da braucht man nicht sagen, es sei pro Klagenfurt. Wir müssen damit leben.“

„Die Saison, die wir spielen, hat verdient, dort oben reinzurutschen"

Philip Menzel (Tormann Austria Klagenfurt) über...

…das Remis: „Den Punkt haben wir uns sehr verdient. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht mehr als das Tor zugelassen. In der zweiten Halbzeit war der LASK einfach besser, aber wir haben trotzdem gut dagegengehalten. Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht.“

…ob das ein angenehmes Torwartspiel war: „So ist es angenehm. Das ist besser, als wenn man 90 Minuten nichts zu tun kriegt und in der 94. einer auf das Tor fällt.“

…ob man in die Meistergruppe gehört: „Die Leistung war Top-6-würdig. Ob wir da hingehören werden die nächsten Spiele zeigen. Aber die Saison, die wir spielen, hat verdient, dort oben reinzurutschen.“

"Dass ich mit einem Freistoßtor zurückkomme, ist natürlich super"

Christopher Cvetko (Freistoß-Torschütze Austria Klagenfurt) über...

…das Remis: „Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Wir mussten defensiv kompakt stehen und schnell die tiefe Suchen. Das haben wir am Anfang ein paar Mal sehr gut gemacht. Dort hätten wir in Führung gehen müssen, aber kriegen mit einer großen Chance das Gegentor. Dann kommen wir super zurück. Der LASK war danach spielbestimmend, aber am Ende ist es ein verdientes Unentschieden.“

…seine eigene Leistung: „Im Herbst hatte ich eine sehr harte Zeit mit meiner Verletzung. Dass ich dann mit einem Freistoßtor zurückkomme, ist natürlich super. Wer mich kennt weiß, dass mein eigener Erfolg zweitrangig ist hinter dem Erfolg der Mannschaft.“

…das Freistoßtor: „Ich habe das im Training geübt. Dass das im Match so klappt ist überragend.“

…ob Klagenfurt in die Meistergruppe gehört: „Wenn wir so weiterspielen, auf jeden Fall.“

