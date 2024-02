Zum bereits 222. Mal treffen am Sonntagabend (Topspiel, 17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) die beiden Traditionsvereine SK Sturm Graz und SK Rapid im Meisterschaftsbetrieb, diesmal im Zuge der 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga, aufeinander. Während sich die nunmehr auf Platz zwei liegenden "Blackies" an der Tabellenspitze ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Liga-Krösus FC Red Bull Salzburg liefern, kämpfen die Grün-Weißen (derzeit Sechster), die in der Merkur Arena auf einen standesgemäß vollen Gästesektor vertrauen dürfen, in den verbleibenden fünf Partien des Grunddurchganges um ein Ticket für die Meistergruppe.

Wollen in der Grazer Merkur Arena nach über dreieinhalb Jahren wieder über ein volles Erfolgserlebnis jubeln: die Schützlinge von SK Rapid-Cheftrainer Robert Klauß (siehe auch dessen Punkteschnitt zum Start), der jedoch zwei namhafte Aktien vorgeben muss.

Zwei Leistungsträger fehlen & Negativserie gegen "Blackies"

Mit Innenverteidiger Leopold Querfeld, der nach seiner fünften gelben Karte gesperrt ist, und dem offensiven Routinier Guido Burgstaller, der verletzungsbedingt zu einer Pause gezwungen wird (siehe auch HIER), fehlen den Hütteldorfern in Graz-Liebenau zwei absolute Leistungsträger. Dazu stehen Cheftrainer Robert Klauß die Langzeitverletzten Nenad Cvetković, Oliver Strunz und Thierry Gale nicht zur Verfügung.

Indes steht bei den Hütteldorfern am Sonntag auch ein Jubiläum bevor: Maximilian Hofmann winkt sein bereits 250. Pflichtspiel für den SK Rapid!

In den jüngsten sechs Duellen, die in der steirischen Landeshauptstadt über die Bühne gingen, blieb der SK Rapid sieglos und holte in diesem Zeitraum nur zwei Punkte. Der letzte Vollerfolg bei den "Blackies" datiert vom 28. Juni 2020 (3:2). Überhaupt haben die Grün-Weißen nur eines der letzten elf BL-Spiele gegen die Grazer für sich entscheiden können (am 28. Mai 2023 mit 3:2 im Wiener Westen).

Nach der geglückten Frühjahrseinkehr (3:1 im UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinale vs. SKN St. Pölten und 2:0 beim BL-Startschuss 2024 beim RZ Pellets WAC) pocht man im Lager des Rekordmeisters auf ein Ende der "schwarz-weißen Unserie".

Mit Rückenwind zu Sturm - am Sonntag sind wir zum Traditionsduell in Graz-Liebenau zu Gast! Der grün-weiße Sektor ist bereits restlos ausverkauft! 💪



▶️ https://t.co/4HYj2eI2KG

📸 @Red_Ring_Shots#skrapid #SCR2024 pic.twitter.com/XwWUhRNakd — SK Rapid (@skrapid) February 14, 2024

Fotocredit: Josef Parak