Vor dem Frühjahrsstart in der ADMIRAL Bundesliga beim LASK (2:2) auf der Gugl war SK Austria-Klagenfurt-Keeper Phillip Menzel auf vieles eingestellt, aber sicher nicht darauf, dass er im ersten Drittel des Spiels kaum den Ball berühren würde. Erst tief in der Nachspielzeit gelang den Athletiker in einem packenden Schlagabtausch gegen die kompakte Defensive der Kärntner der Ausgleichstreffer. Nun blickt der 25-jährige deutsche Schlussmann (geb.: 18.08.1998 in Kiel) voller Zuversicht auf die verbleibenden Aufgaben im Grunddurchgang im Zuge der "Mission Meistergruppe".

"...war ein sehr gutes Auswärtsspiel"

„Ich denke, dass wir uns den Punkt verdient haben aufgrund der Art und Weise, wie wir über weite Strecken der Partie aufgetreten sind. In der ersten Halbzeit haben wir lange Zeit gar nichts zugelassen, vorne einige Chancen herausgearbeitet. Der LASK ist dann nach einer halben Stunde mit dem ersten Torschuss in Führung gegangen, aber wir sind stark zurückgekommen und haben auch in der zweiten Hälfte dagegengehalten. Es war ein sehr gutes Auswärtsspiel“, erklärt der Deutsche.

Die Hausherren, das erfolgreichste Heimteam der Liga und in neun Spielen nach wie vor ungeschlagen, verbuchten zwar deutlich mehr Ballbesitz, in der gefährlichen Zone fanden sie aber kaum Räume vor und bissen sich meist die Zähne aus. Menzel musste immer auf Sendung, aber erst kurz vor dem Pausenpfiff zweimal gegen Angreifer Marin Ljubicic mit starken Paraden zur Stelle sein.

"Leistung der ganzen Mannschaft, auf die wir aufbauen können"

„Für mich war es ein angenehmes Spiel, weil es rauf und runter ging, immer etwas los war in den Strafräumen. Das ist auf jeden Fall besser, als nichts zu tun zu bekommen und dann fällt einer in der 92. Minute rein. Das war eine Leistung der ganzen Mannschaft, auf die wir aufbauen können und genauso müssen wir in den nächsten Wochen auftreten“, blickt Menzel voraus, der lediglich in der Nachspielzeit erneut von Zulj bezwungen worden war.

So treten die Violetten am kommenden Sonntag (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) als Fünfter im Klassement mit 27 Punkten bei Schlusslicht SC Austria Lustenau an. Im Ländle gilt es, den nächsten Schritt auf dem Weg in die Meisterrunde und den damit verbundenen Klassenerhalt zu tätigen. Mit einem Dreier würden die Waidmannsdorfer der Konkurrenz aus TSV Hartberg (29), vom SK Rapid (27) und FK Austria Wien (24) sowie dem RZ Pellets WAC (23) einen Wirkungstreffer verpassen.

"Vorstellung in Linz war Top-6-würdig"

„Die Vorstellung in Linz war Top-6-würdig, daran besteht sicherlich kein Zweifel. Aber ob wir es auch wirklich ins obere Playoff schaffen und dahin gehören, wird sich erst in den kommenden vier Spielen zeigen. Es ist alles sehr dicht beisammen und da wird es auf jeden Punkt ankommen. Es wird wohl ein heißer Endspurt, eine große Herausforderung, und wir sind bereit, diese anzunehmen“, stellt der 25-jährige Kieler klar.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL (2)