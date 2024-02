Nachdem Sonntagabend die beiden Halbfinal-Duelle im Uniqa-ÖFB-Cup ausgelost wurden, stehen nunmehr auch die Spieltermine fest.

Wie im Vorjahr am 3. Februar 2023 im Viertelfinale begegnen sich auch in dieser Cup-Saison der FC Red Bull Salzburg und SK Sturm in der Red Bull Arena. Diesmal am 4. April im Halbfinale.

DSV Leoben vs. SK Rapid machen den Halbfinal-Anfang

Im ersten Semi-Finale empfängt der unter den letzten vier Klubs einzig verbliebene ADMIRAL 2. Ligist DSV Leoben, der mit WSG Tirol, WAC und zuletzt dem SCR Altach schon drei Klubs aus dem Oberhaus aus dem Bewerb war, am Mittwoch, den 3. April den Vorjahres-Finalisten SK Rapid (20:45 Uhr, im Ligaportal-LIVETICKER).

Tags darauf am Donnerstag, den 4. April, kommt es dann zur gleichen Ankickzeit zum Top-Spiel zwischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg und Cup-Titelverteidiger SK Sturm Graz in Wals-Siezenheim, wo die Steirer im vergangenen Jahr das dramatische Viertelfinal-Duell gegen die Roten Bullen nach Elfmeterschießen für sich entscheiden konnten.

Das Endspiel findet wieder am 1. Mai in Klagenfurt statt.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty