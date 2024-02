Für 31 Monate, genau vom 6. Oktober 2020 bis 8. Mai 2023, war Gerhard Struber Coach bei News York Red Bulls. Der aktuelle Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg kennt sich also aus in der amerikanischen Major League Soccer (MLS), weiß um dortige Talente. Eines davon war damals in seinem Team John Tolkin. Holt Struber seinen ehemaligen Schützling nun zu den Roten Bullen in die Mozartstadt? Mit Brenden Aaronson hatten die Salzburger vor Jahren bereits mit einem früheren MLS-Profi beste Erfahrungen gemacht.

Das Rote Bullen-Logo auf der Brust passt schon mal bei John Tolkin, dem 21-jährigen US-Linksverteidiger...und FC Red Bull Salzburg-Neuzugang in spe.

Vier Länderspiele für USA - im Sommer zur Olympiade nach Paris

Laut "The Athletic" ist der RB Salzburg-Coach interessiert an einem Transfer des 21-jährigen Linksverteidigers, der unter Struber im Mai 2021 sein Debüt feierte und bisher 102 Pflichtpartien (sieben Tore, 16 Assists) absolvierte. Der vierfache US-Nationalspieler hat noch einen Vertrag in New York bis Ende 2027 (plus Verlängerungs-Option) und derzeit einen Marktwert von 4 Mio. Euro (Quelle: transfermarkt.at).

Im Sommer 2024 soll er in Paris für die US-Olympia-Mannschaft antreten. Neben den Roten Bullen aus Salzburg, die vor Jahren bereits beste Erfahrungen mit US-Boy Brenden Aaronson (66 Pflichtpartien, 13 Tore, 15 Assists von Jänner 2021 - Juni 2022, inzwischen von Leeds United an Union Berlin ausgeliehen) gemacht haben, gibt es dem Vernehmen nach auch Interessenten von anderen europäischen Klubs, insbesondere aus Deutschland.

