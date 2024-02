Es ist zum Haareraufen: Valentino Müller ist bei der WSG Tirol erneut zum Zuschauen gezwungen. Der seit wenigen Wochen 25-jährige Lustenauer, von WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger vor der Saison per "Job-Sharing" gemeinsam mit Felix Bacher zum Kapitän ernannt, war wegen einer Achillessehnenverletzung nahezu die komplette Herbstsaison ausgefallen und quasi für die Frühjahrssaison wie ein Winter-Neuzugang, feierte vor einer Woche gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau sein ADMIRAL Bundesliga-Comeback. Doch nun die nächste Schreckensnachricht...

Kopf hoch, Valentino Müller! Der WSG Tirol-Kapitän kämpft zum zweiten Mal in dieser Saison für sein Comeback.

Muskelfaserriss im Adduktorenbereich

Hiobsbotschaft vor der heutigen Abfahrt der Wattener zum Auswärts-Match beim WAC (Ankick, Samstag, 17 Uhr; Ligaportal-LIVETICKER - siehe auch VORSCHAU). Das Trainerteam rund um Cheftrainer Thomas Silberberger muss in den kommenden Wochen auf seinen Mittelfeldspieler verzichten.

Bei der 0:2-Niederlage am 18. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga gegen den SC Austria Lustenau am vergangenen Sonntag am Innsbrucker Tivoli zog sich Valentino Müller einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zu.

Der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler und Rechtsfuß ist seit Sommer 2021 bei der WSG Tirol und absolvierte bisher für die Wattener 71 Pflichtpartien (7 Tore, 6 Assists).

Blick nach vorne richten - voller Fokus auf die samstägige Aufgabe! 💪🏻



🔜 Wolfsberger AC (🅰️)#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/HFxyhC7ZjE — WSG Tirol (@WSGTIROL) February 15, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL