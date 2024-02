Seit drei ADMIRAL Bundesliga-Spielen ist der RZ Pellets WAC ohne Torerfolg und Punktgewinn, droht zum zweiten Mal in Folge die Meistergruppe zu verpassen. Damit den Wölfen die "Felle nicht davonschwimmen", ist im zweiten Heimspiel binnen einer Woche in Folge in Runde 19 gegen die WSG Tirol ein Dreier Pflicht. Doch auch der Tabellenvorletzte aus dem "Heiligen Land" hat nichts zu verschenken, braucht ebenso ein Erfolgserlebnis nachdem beide Klubs in der ersten BL-Frühjahrsrunde jeweils ihre Heimspiele mit 0:2 verloren haben. Das Hinspiel in Innsbruck gewannen die Kärntner dank Zimmermanns Luckpunch mit 3:2.

Schmid bringt es auf den Punkt: "Samstag ist Lieferzeit"

Das Duell am morgigen Samstag in der Lavanttal Arena am Don Bosco-Weg in Wolfsberg (ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) ist auch ein Wiedersehens-Treffen. Spielen doch auf WAC-Seite mit den Offensivakteuren Thomas Sabitzer und Florian Rieder zwei ehemalige Wattener, während bei den Tirolern Matthäus Taferner, David Gugganig und Alexander Ranacher an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren.

Doch das wird bei der Bedeutung der Partie eher zur Randnotiz. Vier Runden vor Ende des Grunddurchgangs und bei vier Punkten Rückstand auf den Sechsten SK Rapid bang der derzeit Achtplatzierte RZ Pellets WAC um das Meistergruppen-Ticket. Zumal es nach dem Heimauftritt gegen die Tiroler zum Auswärts-Doppel gegen zwei der Top-3-Klubs aus dem Oberhaus kommt: zuerst beim daheim noch unbesiegten Dritten LASK (Samstag, 24.02.) und dann beim Tabellenzweiten und aktuell starken SK Sturm Graz (Sonntag, 3. März).

WAC-Trainer Manfred Schmid vor dem morgigen Match gegen die Tiroler gegenüber der APA "Samstag ist Lieferzeit, natürlich ist der Druck gestiegen. Aber ein Sieg gegen die WSG und die Karten im Meistergruppen-Rennen sind wieder neu gemischt."

Nach drei Spielen ohne Torerfolg und Punktgewinn ist WAC in Zugzwang

Der 52-jährige Wiener wird vor allem hoffen, dass endlich im Angriff der "Knoten platzt" nach drei Spielen Torsperre. Vom "3-B-Sturm" - Bamba, Ballo, Boakye - war zuletzt gegen den SK Rapid nur Thierno Ballo dabei, als die Wolfsberger gegen die Hütteldorfer Chancenwucher betrieben bei vier günstigen Gelegenheiten. 6-Tore-Stürmer Mohamed Bamba wechselte zum Lique 1-Klub FC Lorient und Augustine Boakye fiel kurzfristig am Spielsonntag mit Atemnot aus. Doch vielleicht trifft ja gegen die WSG wieder wie im Hinspiel der damalige Matchwinner Bernhard Zimmermann?

In einem am Samstag, den 23. September, von der Dramaturgie her spannenden Spiel, dem torreichsten von Runde 8 durch Boakye (7.) und Bamba (48.) kurz nach der Pause mit 2:0, ehe Ertlthaler (51.) und Prelec (59.) per Doppelschlag ausglichen. SK Rapid-Leihspieler Zimmermann sorgte in der vierten Minute der Nachspielzeit mit seinem verwandelten Handelfmeter für den vielumjubelten 3:2-WAC-Sieg.

Ob der zuletzt fehlende Augustine Boakye wieder mitwirkt, bleibt offen. Laut Cheftrainer Manfred Schmid reicht es eher nur für einen Kurzeinsatz. Weiters verletzt sind im Wolfsrudel Routinier Mario Leitgeb, Scott Kennedyund Thorsten Röcher. Bei den Neuzugängen Sankara Karamoko und Cheikh Diabaté warteten die Lavanttaler auch Freitagmittag noch auf die notwendige Rot-Weiß-Rot-Card.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at