Das kann nicht mal Österreichs Fußball-Flaggschiff FC Red Bull Salzburg oder Vizemeister SK Sturm Graz, geschweige denn ein anderer Klub in der ADMIRAL Bundesliga vorweisen: So lang gegen den LASK unbesiegt zu sein. Was seit fast vier Jahren und neun Partien en suite für den TSV Egger Glas Hartberg gilt (3S, 6U). Die heimstarken Linzer hatten sich auch im Herbst-Hinspiel in ihrer "Festung" mit einem 0:0 zu begnügen. Am Sonntag (14.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) kommt es zur Duell-Neuauflage. TSV-Trainer Markus Schopp hat großen Respekt vor dem Tabellendritten, um ihm aber auch "Schmerzen zu bereiten".

TSV-Teufelskerl Raphael Sallinger wird hinten frenetisch gefeiert und brachte bei der Nullnummer am 24. September auf der Linzer Gugl Toptorjäger Robert Žulj und den LASK schier zur Verzweiflung, parierte auch einen Elfmeter vom Kapitän der Linzer.

Letzte Hartberger Niederlage gegen LASK am 24. Juni 2020!

Das Spiel zwischen dem TSV Hartberg und LASK kann durchaus als Spitzenspiel bezeichnet werden, trifft doch der Tabellenvierte auf den Tabellendritten. Geleitet wird die Partie in der Profertil Arena Hartberg vom Salzburger Arnes Talic.

Die Blau-Weißen wollen nach der Niederlage letzte Woche bei Austria Wien (1:3) erstmals im neuen Jahr anschreiben und zuhause ein Erfolgserlebnis einfahren. "La Decima" ist das Ziel. Neun Spiele ist der TSV gegen den LASK (rund um das Ex-Hartberg-Quartett Horvath, Flecker, Ljubic, Luckeneder) ungeschlagen (3 Siege, 6 Unentschieden).

Die letzte Niederlage der Hartberger ist fast vier Jahre her und datiert vom 24. Juni 2020, als wegen der Covid-Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt wurde und der LASK einen 5:1-Kantersieg in der Profertil Arena feierte.

Die Torschützen der von Valérien Ismaël gecoachten Linzer waren damals Doppelpacker Dominik Frieser (inzwischen zurück zum TSV), Reinhold Ranftl & Marko Raguž (derzeit beide FK Austria Wien), Dominik Reiter (SCR Altach) und der Langzeit-LASKler Peter Michorl. Für die Blau-Weißen traf Jodel Dossou zum zwischenzeitlichen 1:4 und damit Ehrentor.

Von der Startelf der Ost-Steirer im Sommer 2020 sind lediglich noch Kapitän Jürgen Heil und Defensivallrounder Tobias Kainz dabei, Torhüter Raphael Sallinger war damals auf der Bank. Trainer damals wie heute: Markus Schopp. Bei den Hartbergern in der "Starting-Eleven" war auch Felix Luckeneder, der inzwischen zum LASK zurückkehrt ist.

"Verfügen über Möglichkeiten, um Gegner Schmerzen zu bereiten, dafür müssen wir bereit sein"

TSV-Cheftrainer Markus Schopp: "Der LASK ist eine Top-Mannschaft mit Top-Spielern und einem unglaublich interessanten Kader, der extrem viel hergibt. Ich glaube schon, dass wir gegen eine der besten Mannschaften in Österreich spielen. Man sieht es am Tabellenplatz, aber auch an der Art und Weise wie sie auftreten.

Sie sind im Cup knapp gegen Salzburg ausgeschieden. Letzte Woche haben sie zwar gegen Klagenfurt zuhause Unentschieden gespielt, jeder der das Spiel gesehen hat weiß was es heißt aus solchen Spielen noch einen Punkt mitzunehmen. Alles in allem eine sehr spannende Aufgabe. Es wird für uns wichtig sein, sich vor allem auf uns zu fokussieren und klar zu sein, aber auch zu wissen wo der LASK seine Stärken hat und da gibt es einige. Wir verfügen aber auch über Möglichkeiten, um dem Gegner Schmerzen zu bereiten, dafür müssen wir bereit sein."

"Wissen, dass wir einige Dinge viel besser machen müssen als gegen die Austria"

Mittelfeldspieler Tobias Kainz: "Mit dem LASK kommt ein sehr starker Gegner zu uns nach Hartberg. Wir haben uns diese Woche sehr gut darauf vorbereitet, wissen aber auch, dass wir einige Dinge viel besser machen müssen als gegen die Austria. Wir freuen uns jetzt auf das Spiel, wollen die Dinge umsetzen und alles raushauen.

Wir hoffen, dass die Fans zahlreich in das Stadion kommen und uns unterstützen, weil wir das vor allem gegen diesen Gegner brauchen werden um die drei Punkte einzufahren."

