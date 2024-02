Zum zweiten Mal in dieser Saison und zum 222. Mal insgesamt kreuzen einander der SK Sturm Graz und der SK Rapid am Sonntagabend (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der ADMIRAL Bundesliga die Klingen. Während die "Blackies" an vorderster Front weiterhin Serienmeister FC Red Bull Salzburg auf den Fersen zu bleiben versuchen, gieren die Grün-Weißen (derzeit Tabellensechster) nach dem geglückten Auftakt ins BL-Jahr 2024 (2:0-Erfolg beim RZ Pellets WAC) auch in der Murmetropole auf Punkte im Kampf um die Plätze in der Meistergruppe. Vorab Statements der Hütteldorfer.

Im Hinspiel haben die Anhänger des SK Rapid auf der Westtribüne ein Feuerwehr abgebrannt, am Ende stand ein 1:1 auf der Anzeigetafel... Wer jubelt am Sonntag in Graz-Liebenau über Zählbares?

"...bin jetzt Spieler des SK Rapid, darüber bin ich sehr glücklich und stolz"

SK Rapid-Neuzugang Christoph Lang über...

...die ersten Wochen in 2024 und seinen Start beim SK Rapid: "Aus Team-Sicht waren sie mit zwei Siegen sehr erfolgreich. Ich muss mich natürlich noch eingewöhnen, glaube aber, dass ich auf einem guten Weg bin und versuche mich weiter anzupassen und weiterzuentwickeln. Ich bin ganz zufrieden bis jetzt."

...die Bedeutung des Spiels am Sonntag gegen seinen Ex-Klub: "Ich habe meine gesamte Kindheit und Jugend beim SK Sturm Graz gespielt, bin jetzt aber Spieler des SK Rapid, darüber bin ich sehr glücklich und auch stolz. Natürlich versuche ich meine bestmögliche Leistung zu bringen, damit wir das Spiel am Sonntag gewinnen."

...den erwarteten Zugang zum Traditionsduell vor vollem Haus und Gästesektor: "Die Stimmung wird gut sein. Es ist cool, wenn so viele Rapid-Fans dabei sind. Es wird ein sehr intensives Spiel, auf das wir uns in der Woche auf vorbereitet haben und es weiterhin tun, sodass wir voller Zuversicht auf den Sonntag schauen können."

Zog seit seinem Amtsantritt einzig gegen Liga-Primus FC Red Bull Salzburg den Kürzeren, hat ansonsten eine stolze Bilanz vorzuweisen: der mittlerweile mit Routine gespickte SK Rapid-Trainer Robert Klauß.

"...sind gut vorbereitet und haben ein gutes Gefühl"

SK Rapid-Trainer Robert Klauß über...

...die Trainingswoche vor dem Spiel am Sonntag: "Wir haben uns die ganze Woche gut fokussiert auf die schwere Aufgabe am Sonntag, die mit dem Auswärtsspiel bei Sturm auf uns wartet. Es war ein Mix aus Lockerheit und Anspannung."

...das erwartete Spiel und die grün-weißen Anhänger: "Es freut mich, wenn uns so viele Fans nach Graz begleiten, das ist wichtig für uns. Es wird ein sehr intensives Spiel - Sturm hat eine klare Spielidee, sie wissen genau, was sie tun, haben eine hohe individuelle Qualität. Aber wir sind gut vorbeireitet, haben Selbstvertrauen und ein gutes Gefühl."

...das, was wichtig sein wird: "Wir wollen natürlich etwas an ihren Stärken wegnehmen, dabei aber auch unsere Idee nicht vergessen und uns mit Kontrolle und Dominanz vertraut machen. Wir wollen weniger ein wildes Spiel, so wie es sie eher mögen."

...das Personal: "Guido Burgstaller ist wieder teilweise ins Training zurückgekehrt. Leopold Querfeld fehlt gesperrt. Sonst sind alle außer den Langzeitverletzten fit und im Training."

Vor dem Schlager in Graz haben wir Robert #Klauß & Christoph #Lang zu kurzen Interviews bei #RapidTV gebeten - zu sehen hier:



📺 https://t.co/ycCAEZIvZb#STUSCR #skrapid #SCR2024 — SK Rapid (@skrapid) February 16, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL und Josef Parak