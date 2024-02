Ein gewaltiges Lebenszeichen im Kampf um die Plätze in der Meistergruppe hat der derzeit Rangsiebente der ADMIRAL Bundesliga, FK Austria Wien, am vergangenen Wochenende gegen den Überraschungs-Vierten TSV Hartberg (3:1) an die Konkurrenz entsandt. Nun warten vier weitere Endspiele vor der Punkte- und Tabellenteilung - am morgigen Samstag kommt der derzeit Tabellenzehnte SCR Altach an den Verteilerkreis (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Vorab Statements aus dem Lager der Wiener.

Voller Fokus auf die verbleibenden vier Spieltage im Grunddurchgang bei Coach Michael Wimmer und den Veilchen.

"...wollen den Kampf annehmen"

FAK-Trainer Michael Wimmer hat die Hinspiel-Niederlage noch im Hinterkopf und betont vorab: „Die 1:2-Niederlage beim ersten Saisonduell in Altach zeigt, wie schwierig das Spiel morgen wird. Gegen Altach erwartet uns ein anderes Spiel als gegen Hartberg – Altach hatte zuletzt eine Zweikampfquote & Lufthoheit von 65 Prozent. Unsere Mannschaft weiß, was morgen auf uns zukommt. Wir wollen den Kampf annehmen.“

"...freut mich brutal"

Sportdirektor Manuel Ortlechner freut sich indes über den Zuschauerzuspruch: "Ich möchte unseren Fans ein großes Lob aussprechen: Dass unser Stadion gegen Hartberg so gut gefüllt war, ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn ich höre, dass wir für das Spiel gegen Altach 12.500 Fans erwarten, freut mich das brutal.“

Kapitän Manfred Fischer meint: "Wir sind bereit, dass wir die Prüfung morgen bestehen – dafür werden wir mit Leidenschaft und unbekümmert auftreten müssen."

Personal-News bei den Veilchen

Andreas Gruber, der Torjäger in Violett, der heuer bereits für zehn Scorerpunkte zu sorgen vermochte (acht Treffer und zwei Assists), laboriert seit Wochenbeginn an einer Grippe und fehlt am Samstag.

Neben den Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Marko Raguž sind weiterhin auch Fisnik Asllani (Sehneneinriss in der Fußsohle) und Christian Früchtl (Innenbandverletzung im Knie) zum Zuschauern verdammt. Der deutsche Schlussmann trainiert bereits wieder individuell auf dem Platz, bei Asllani ist wohl im Finaldurchgang mit einer Rückkehr in den Kader zu rechnen.

🗯️ @m_ortlechner: "Ich möchte unseren Fans ein großes Lob aussprechen: Dass unser Stadion gegen Hartberg so gut gefüllt war, ist keine Selbstverständlichkeit. Und wenn ich höre, dass wir für das Spiel gegen Altach 12.500 Fans erwarten, freut mich das brutal."#faklive #FAKALT pic.twitter.com/CkfTBvXuNX — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) February 16, 2024

Fotocredit: Josef Parak