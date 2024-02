Ein Eigentor von Anderson bescherte dem aktuell Tabellenfünften der ADMIRAL Bundesliga, SK Austria Klagenfurt, im Herbst einen 1:0-Erfolg über Schlusslicht SC Austria Lustenau. Seither haben die sich Schützlinge von Peter Pacult im oberen Tabellensegment festgesetzt, während die Vorarlberger in der Vorwoche unter Neo-Chefcoach Andreas Heraf im Kellerduell gegen die WSG Tirol im 18. Anlauf erstmals in der heurigen Saison voll anschrieben und ein Lebenszeichen entsandten. Vor dem Rückspiel am Sonntag (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

Gelingt Andreas Heraf im Ländle die Trendumkehr und forciert man zum Ende des Grunddurchganges einen Erfolgslauf?

"Klagenfurt ist ein unangenehmer Gegner"

Neo-SC Austria Lustenau-Trainer Andreas Heraf betont im Vorfeld: "Klagenfurt ist ein unangenehmer Gegner. Sie spielen um die Top-6 mit und ich traue ihnen zu, dass sie am Ende in dieser Gruppe landen werden. Sie sind der Favorit und brauchen die Punkte auch dringend. Darauf müssen wir vorbereitet sein.

Sie agieren oft tiefstehend sowie sehr kompakt, ohne die Offensive zu vergessen. In den Zweikämpfen wird nicht zurückgesteckt. Am Ende müssen wir unsere Leistung aus Innsbruck bestätigen und den Schwung aus dem ersten Spiel nutzen, um selbst gefährlich zu werden. Wir wollen punkten."

Will sich von der aktuellen Tabellensituation nicht blenden lassen: Peter Pacult.

"Wie schon in Linz brauchen wir eine Top-Leistung"

"Wir dürfen uns nicht von der Tabelle täuschen lassen, das wäre schon der erste grobe Fehler. Lustenau hatte einen sehr schweren Herbst, aber im Winter wurde mit Andreas Heraf ein neuer Trainer geholt, der eine oder andere Spieler verpflichtet und sie sind mit einem Sieg in Tirol gestartet. Wie schon in Linz brauchen wir eine Top-Leistung. Wenn wir das abrufen, sind drei Punkte möglich, das ist unser Ziel", erklärt der violette Chefcoach Peter Pacult vorab.

"Natürlich haben wir das mitbekommen und wir sind darauf vorbereitet, dass wir auf einen selbstbewussten Gegner treffen, der alles raushauen wird, um nachzulegen und eine Serie zu starten. Aber viel wichtiger ist, dass wir bei uns bleiben, auf unsere Stärken vertrauen und daran anknüpfen, was wir beim LASK auf den Platz gebracht haben. Denn dann sind wir sehr schwer zu schlagen", blickt SK Austria Klagenfurt-Kapitän Thorsten Mahrer auf die Partie voraus.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos (2)