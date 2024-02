Nach dem 1:1-Remis gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz in der Vorwoche gastiert der ADMIRAL Bundesliga-Zehnte SCR Altach am morgigen Samstag ab 17:00 Uhr (im Ligaportal-LIVETICKER) beim derzeit Siebenten FK Austria Wien am Verteilerkreis in Favoriten. Das Hinspiel vermochten die Schützlinge von SCRA-Chefcoach Joachim Standfest überraschend mit 2:1 für sich zu entscheiden... Und diesmal, in fremden Gefilden? Vorab ein Stimmungsbericht mit Zitaten aus dem Ländle. Siehe auch: Expertentipp und Veilchen-Vorschau!

Kam im Sommer des Vorjahres vom SK Sturm Graz zum SCR Altach: Sandro Ingolitsch. Der 26-jährige, rechte Außenspieler absolvierte von 2020 bis 2023 insgesamt 29 Auftritte (zwei Assists) für die Steirer.

"...viel offensive Wucht und spielerische Qualität"

"Eine Mannschaft mit viel offensiver Wucht und spielerischen Qualitäten", weiß Abwehr-Akteur Sandro Ingolitsch über die Qualitäten des Kontrahenten Bescheid. Man erwarte sich ein komplett anderes Spiel als noch in der Vorwoche, als der SCR Altach die Ballbesitz-Majorität verbucht hatte. Geraumer Bedeutung würden dem konzentrierten Verteidigen und dem konsequenten Umschaltspiel zuteil werden. "Wenn wir das gut machen, werden sich Räume ergeben", betont SCRA-Cheftrainer Joachim Standfest vorab.

Sofian Bahloul wurde vom Übungsleiter auf der Pressekonferenz über den grünen Klee gelobt und sei ein Kandidat für die Startelf. Gustavo Santos mache Fortschritte, während die Einsätze von Rückhalt Dejan Stojanovic (leicht kränklich), Lukas Gugganig und Nosa Edokpolor bis zum Abschlusstraining fraglich seien.

𝐋𝐨𝐨𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐠𝐨𝐨𝐝 🚌✨



Der SCR Altach ist ab sofort im brandneuen Design unterwegs. Der SCRA-Mannschaftsbus wurde diese Woche fachmännisch von XIGITAL foliert. 👏



Morgen feiert er beim Auswärtsspiel in Wien seine Premiere. 🙌 pic.twitter.com/M5LL8LF8uq — SCR Altach (@SCRAltach) February 16, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at